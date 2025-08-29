Actriz de Hollywood con 24 millones de fans presume a Costa Rica en sus redes sociales

La reconocida actriz de Hollywood Anna Kendrick eligió Costa Rica para celebrar su cumpleaños número 40, el pasado 9 de agosto. El país se convirtió en el destino ideal para compartir la ocasión con amigos y familiares, tal como lo dejó ver en sus redes sociales.

“Al menos una vez cada dos horas pensaba: ‘Voy a recordar esto por el resto de mi vida’”, escribió en una de sus publicaciones, donde repasó las aventuras que disfrutó en suelo costarricense.

LEA MÁS: La actriz Anna Kendrick publicará un libro de ensayos

Durante su visita recorrió playas, aguas termales, ríos y montañas. También realizó cabalgatas, probó la gastronomía local y vivió encuentros cercanos con monos, mariposas, perezosos y serpientes.

Anna Kendrick eligió Costa Rica para festejar sus 40 años. Recorrió playas, montañas y probó la comida típica junto a amigos y familiares. (Instagram Anna Kendrick /Instagram Anna Kendrick)

Kendrick bailó, rio y contempló atardeceres. Resumió su experiencia en un video que muestra la diversidad de paisajes visitados y el contacto directo con la naturaleza.

La gastronomía tuvo un lugar destacado en sus relatos. En imágenes se observó cómo probó agua de pipa, cervezas nacionales, cortes de carne y pasteles tradicionales.

Este viernes compartió una nueva publicación con la frase: “Paraíso con los amores de mi vida”. El mensaje lo acompañó con fotografías que reflejan sus paseos por diferentes regiones del país.

La actriz cuenta con más de 24 millones de seguidores en Instagram. Su trayectoria incluye producciones como Otro pequeño favor, El asesino del juego de citas (2024), Alice, cariño y la saga Pitch Perfect. Además, presta su voz en las cintas animadas Trolls y Trolls 3: Todos juntos.