Actriz de Hollywood con 24 millones de fans presume a Costa Rica en sus redes sociales

La artista celebró su cumpleaños número 40 y visitó playas, montañas y aguas termales

Por Fiorella Montoya

La reconocida actriz de Hollywood Anna Kendrick eligió Costa Rica para celebrar su cumpleaños número 40, el pasado 9 de agosto. El país se convirtió en el destino ideal para compartir la ocasión con amigos y familiares, tal como lo dejó ver en sus redes sociales.








Fiorella Montoya

