Actriz de ‘Chicago Fire’ revela los secretos detrás de la exitosa serie: ‘Somos el mejor programa de bomberos’

'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' y 'Chicago Med' estrenaron sus más recientes entregas el 3 de noviembre en Universal+. Miranda Rae Mayo conversó con 'La Nación' sobre la temporada 14 de la serie de bomberos.

Las dramáticas y adictivas series de la franquicia One Chicago continúan atrapando a sus seguidores en medio del drama policial, médico y de bomberos; cargados de grandes romances, heroísmo y una que otra lágrima. Y para complacerlos, Universal+ estrenó nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med el pasado 3 de noviembre.

Una de las más esperadas fue la temporada 14 de Chicago Fire, la cual narra las emociones que vive de cerca la estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago, que en esta ocasión se enfrenta con imprevistos y lazos que podrían romperse.

Para conocer más del maravilloso mundo de estas series, La Nación conversó con Miranda Rae Mayo, mejor conocida por su papel como la bombera teniente Stella Kidd. Su personaje cruzará un carrusel de emociones ante su deseo por formar una familia con su pareja Kelly Severide (interpretado por Taylor Kinney).

“Stella es nuestra perspectiva femenina en el mundo de la extinción de incendios. Ella, como individuo, es muy fuerte. Está muy comprometida con su relación con su marido, lo que significa mucho para ella. Tiene sus propias luchas como individuo, como cuando luchó contra la adicción y creo que está en su naturaleza cuidar de las personas”, afirmó sobre su rol.

También explicó que su personaje se deberá enfrentar a qué tipo de madre desea ser, pues vivirá la disyuntiva de manejar la crianza sin descuidar su profesión. Su perspectiva femenina también influye en cómo ve el mundo, ya que el anuncio de su embarazo fue uno de los principales giros en la última temporada de la serie.

Tanto el personaje de Stella como el del nuevo jefe, Dom Pascal (Dermot Mulroney), destacarán, pues este último logró limpiar su nombre tras ser acusado de asesinato y se enfrentará a nuevos peligros.

Kelly Severide (Taylor Kinney) y Stella Kidd viven una intensa historia de amor en 'Chicago Fire'. (Cortesía/Cortesía)

El retrato de personajes reales en ‘Chicago Fire’

La serie retrata personajes que todos los días salen a las calles a salvar vidas, por lo que un actor se debe preparar de manera física y emocional para poder transmitir las emociones reales.

Miranda confiesa que es un trabajo en conjunto. “Pasar tiempo con los bomberos es realmente importante y entender cómo es su mundo. Estar en la comunidad, hacer preguntas y empatizar con las personas que realmente están haciendo el trabajo. Eso es todo, es lo más importante”, comentó.

La actriz, que también ha desempeñado papeles en series como Pretty Little Liars y Blood & Oil, recordó que al inicio de la serie los casos que atendían los bomberos se basaban en hechos reales.

“Sé que tenemos bomberos que trabajan en el set con nosotros todo el tiempo. Y tenemos un supervisor técnico, su nombre es Steve Chikerotis. Y él está escribiendo nuestros incidentes y está hablando con bomberos todo el tiempo. Así que estoy segura de que hay fragmentos de las experiencias reales de la vida de las personas en los programas”, explicó.

LEA MÁS: Hanako Greensmith, actriz de ‘Chicago Fire’: ‘No hay serie que emocione como esta’

También dijo que las historias más fuertes, las llamadas “sacadas de titulares”, son de las más llamativas para realizarlas en el set. “Creo que a la gente le encanta cuando hacemos eso y podríamos hacerlo un poco más”, agregó.

Tanto Chicago Fire como Chicago P.D. y Chicago Med se convierten en un carrusel de emociones para sus seguidores, los cuales se identifican con los personajes, se emocionan y hasta derraman lágrimas. Pero ¿cómo es para los actores encarnar historias cargadas de sentimientos?

Rae Mayo expresó que “al igual que Stella (su personaje), trabajo mucho y creo que puedo caer en el hábito de simplemente seguir adelante. Pero las cosas que realmente me ayudan a procesar mis propias emociones y a tener claridad son hacer ejercicio, bailar, cantar y escribir un diario”.

Además, afirmó que, en su caso, utiliza la meditación y se toma momentos para respirar y “sentirse más clara” cuando las emociones son pesadas.

Stella Kidd, interpretada por Miranda Rae Mayo, enfrenta el deseo de formar una familia sin dejar de ser una heroína en acción. (Cortesía/Cortesía)

Una industria gigante

One Chicago, el universo que reúne a estas series, se convirtió en un infaltable para los amantes de las producciones que encarnan profesiones reales, como lo son los bomberos, los policías y los médicos.

Chicago P.D. estrenó su temporada número 13 y Chicago Med la onceava, combinando adrenalina, drama humano y realismo en cada episodio. Ya contabilizan 750 capítulos emitidos, lo cual demuestra su éxito en la recepción de la audiencia.

Para Miranda, esto tiene que ver con su creador: Dick Wolf, a quien describe como un genio, así como a todo el equipo detrás de los efectos especiales y producción.

“Creo que somos el mejor programa de bomberos en la televisión porque nuestros incendios se ven mejor. Nuestro supervisor técnico estuvo en el servicio de bomberos durante más de 30 años, Tony que conduce la brigada lo hizo por 26 años. Así que tenemos todos estos elementos”, explicó.

También dijo que tienen “el equipo que trabaja más duro en Chicago y se tratan con respeto. Son reales, somos afortunados de retratar el mundo de un cuartel de bomberos y lo que representa, y de tener personas en nuestro equipo que saben lo que es eso y lo mantienen honesto. Cuando nos desviamos un poco, nos traen de vuelta”.

La actriz finalizó reconociendo la labor de su equipo de trabajo, con la esperanza de que en las próximas temporadas se genere un mayor de acercamiento de los actores con los bomberos reales y se desarrollen más historias “sacadas de titulares”.

“Cuando la gente se enamora de historias es porque están fundamentadas y son reales”, sentenció.