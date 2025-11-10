Viva

Actriz de ‘Chicago Fire’ revela los secretos detrás de la exitosa serie: ‘Somos el mejor programa de bomberos’

Miranda Rae Mayo conversó en exclusiva con ‘La Nación’ sobre cómo es encarnar a un bombero y cómo se realizan las grabaciones de la serie del mundo ‘One Chicago’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' y 'Chicago Med' estrenaron sus más recientes entregas el 3 de noviembre en Universal+. Miranda Rae Mayo conversó con 'La Nación' sobre la temporada 14 de la serie de bomberos.
'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' y 'Chicago Med' estrenaron sus más recientes entregas el 3 de noviembre en Universal+. Miranda Rae Mayo conversó con 'La Nación' sobre la temporada 14 de la serie de bomberos. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
One ChicagoChicago FireMiranda Rae MayoChicago P.D.Chicago Med.
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.