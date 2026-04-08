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Actriz de ‘American Pie’ sorprende en alfombra roja de ‘Euphoria’ con look transparente que acaparó miradas

La actriz destacó en la alfombra roja con un atuendo transparente y se integra a la nueva etapa de la serie

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Por O Globo / Brasil / GDA
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - 07 DE ABRIL: (NOTA DE LOS EDITORES: Esta imagen contiene desnudez parcial). Natasha Lyonne asiste a la premiere en Los Ángeles de la temporada 3 de “Euphoria” de HBO en el TCL Chinese Theatre el 07 de abril de 2026 en Hollywood, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Foto de Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
Natasha Lyonne llamó la atención en la premiere de Euphoria con un look audaz y se une al elenco renovado. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)







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