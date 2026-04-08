Actriz de ‘American Pie’ sorprende en alfombra roja de ‘Euphoria’ con look transparente que acaparó miradas

Natasha Lyonne llamó la atención en la premiere de Euphoria con un look audaz y se une al elenco renovado.

La actriz Natasha Lyonne captó la atención en la alfombra roja de la premiere de la serie Euphoria. Su aparición destacó frente a figuras como Zendaya, Sydney Sweeney y Hunter Schafer.

La intérprete, de 47 años, llegó con un atuendo que no pasó desapercibido. Usó un sobretodo negro que ocultaba un conjunto llamativo. Debajo lucía un body transparente. La prenda dejaba ver el pecho. Completó el look con medias caladas negras y un espartillo color nude abierto a la altura de la cintura.

Lyonne es reconocida por su trabajo en producciones como American Pie, Orange Is the New Black, Poker Face y Muñeca Rusa. En esta ocasión, su estilo marcó diferencia durante el evento.

Natasha Lyonne arrives with Chloe Cherry at the Euphoria season 3 premiere. pic.twitter.com/HsyEQomToW — Euphoria News (@season3euphoria) April 8, 2026

La actriz se integra a la nueva etapa de la serie. Forma parte de un grupo de 18 nuevos integrantes en el elenco. Entre ellos destacan Danielle Deadwyler, Sam Trammell, Trisha Paytas, Kwame Patterson y Eli Roth. También figuran Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon y Hemky Madera. A la lista se suman Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Madison Thompson y Matthew Willig.

La producción también mantiene nombres como Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Zak Steiner, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall y Sophia Rose Wilson.

La nueva temporada presenta ausencias relevantes. No participa Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat Hernandez. Tampoco aparece Angus Cloud, actor que dio vida a Fez y que murió en 2023. Además, Eric Dane, fallecido en febrero de este año, alcanzó a grabar su participación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.