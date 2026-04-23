Viva

Actriz costarricense no sabía qué hacía en un estudio con Sydney Sweeney y se llevó tremenda sorpresa al ver ‘Euphoria’ (video)

La artista narró su experiencia en un video compartido en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Anto Jiménez, actriz costarricense radicada en Estados Unidos, acudió como extra a una grabación en Hollywood, una de las tantas en las que prueba suerte. Jiménez no sabía a qué acudía, pero terminó llevándose una tremenda sorpresa al ver el estreno de la tercera temporada de la serie Euphoria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EuphoriaAnto JiménezSydney Sweeney
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.