Actriz costarricense no sabía qué hacía en un estudio con Sydney Sweeney y se llevó tremenda sorpresa al ver ‘Euphoria’ (video)

Anto Jiménez, actriz costarricense radicada en Estados Unidos, acudió como extra a una grabación en Hollywood, una de las tantas en las que prueba suerte. Jiménez no sabía a qué acudía, pero terminó llevándose una tremenda sorpresa al ver el estreno de la tercera temporada de la serie Euphoria.

Recientemente, la tica compartió su emoción al enterarse de que aparece en la producción de HBO, que tiene un éxito masivo en todo el mundo y que cuenta con un elenco plagado de las estrellas del momento.

Anto Jiménez, actriz costarricense, aparece muy cerca de la actriz Sydney Sweeney en 'Euphoria'. (Captura de video)

Aunque su aparición se limita a unos cuantos segundos y es en segundo plano, Jiménez fue parte de una de las escenas más icónicas de esta temporada, que marca el reencuentro en pantalla entre Cassie y Maddie (interpretadas por Sydney Sweeney y Alexa Demie, respectivamente).

En la escena, Sweeney llega a una piscina y se sienta en una de las sillas y detrás de ella aparece Jiménez junto a otros dos jóvenes. Luego, mientras las dos protagonistas conversan, también se ve a la tica.

“Yo la había visto (a Sweeney), la conocía de cara, pero como un mortal cualquiera se pone a actuar. Sale y se va, vuelven a reacomodar el set, vuelven a grabar, sale y se va. Entonces, en todo rato estuvo ahí a la par mía, Sydney y Alexa. Y todo normal, como si nada”, narró la tica.

Según contó la artista nacional, ella tuvo que usar un vestido de baño que le asignaron y que le quedaba algo tallado, pues la producción quería otros colores diferentes a las prendas que ella llevó.

Además, durante la grabación, que inició a las 5 a. m. y se realizó en los estudios de Fox, no pudo utilizar su celular como medida para prevenir las filtraciones.

Curiosamente, Jiménez no conocía sobre la famosa serie y hasta aseguró que ella no la vería. Sin embargo, fue una gran sorpresa saber que, de todos los 150 extras que estuvieron en el set, ella fue una de las 8 que tuvieron protagonismo en pantalla.

“Cuando yo salgo, me empiezan a contar la historia de este show y de qué se trata, y la verdad es que yo no vería ese show. Pero como a usted no le dicen ni qué show es cuando usted va a actuar, usted nada más llega, actúa; ya después con el tiempo se da cuenta del nombre del proyecto”, expresó.

“No sabía absolutamente nada de este proyecto, no sabía nada de este show, pero fue una experiencia inolvidable. Y sí, grabé dos veces con ellos, pero en la próxima actuación había como unos 400 (extras), así que no creo que tenga muchos chances de salir en esa otra”, agregó.