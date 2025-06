Actor Jonathan Joss, protagonista de ‘King of the Hill’, muere en supuesto ataque homofóbico

Jonathan Joss, actor reconocido por su participación en la serie King of the Hill, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala cuando revisaba el correo en su residencia. A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos, el actor de 59 años no pudo ser reanimado.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌