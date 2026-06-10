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Actor de ‘X-Men’ y ‘Halloween’ revela que tiene cáncer de mama: inicia quimioterapia y lanza un llamado

El intérprete de Dientes de Sabre y Michael Myers anunció el inicio de su tratamiento y pidió mayor atención al cáncer de mama masculino

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tyler Mane informó que enfrenta cáncer de mama, comenzó quimioterapia y compartió un mensaje para impulsar la detección temprana en hombres.
Tyler Mane informó que enfrenta cáncer de mama, comenzó quimioterapia y compartió un mensaje para impulsar la detección temprana en hombres. (Disney/Facebook / Tyler Mane)







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O Globo

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