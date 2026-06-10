Actor de ‘X-Men’ y ‘Halloween’ revela que tiene cáncer de mama: inicia quimioterapia y lanza un llamado

Tyler Mane informó que enfrenta cáncer de mama, comenzó quimioterapia y compartió un mensaje para impulsar la detección temprana en hombres.

El actor Tyler Mane, reconocido por interpretar a Dientes de Sabre en X-Men y a Michael Myers en el remake de Halloween, informó que fue diagnosticado con cáncer de mama y que comenzó de inmediato un tratamiento de quimioterapia.

Mane, de 59 años y también exfigura de la lucha libre profesional, compartió la noticia mediante un video dirigido a sus seguidores. En esa publicación explicó que inició el tratamiento el mismo día en que anunció la enfermedad.

El artista indicó que el cáncer de mama en hombres recibe poca atención pública. Según detalló, cerca de uno de cada 750 hombres enfrenta este diagnóstico a lo largo de su vida. También señaló que la falta de conversación sobre el tema provoca que muchos casos se detecten en etapas avanzadas, lo que complica el pronóstico.

Además de comunicar su situación médica, el actor manifestó su intención de visibilizar la enfermedad. Por esa razón invitó a sus seguidores a acompañar su proceso y a compartir información sobre el cáncer de mama masculino.

En el video también mostró imágenes desde el hospital durante el inicio de la quimioterapia. Allí expresó su determinación para enfrentar la enfermedad.

Tyler Mane admite que pensó en mantener el diagnóstico en secreto

El actor confesó que en un principio consideró no hacer público el diagnóstico. Según explicó, sintió incomodidad por tratarse de un cáncer que suele asociarse principalmente con las mujeres.

Sin embargo, cambió de opinión después de conocer más detalles sobre la enfermedad y sobre las dificultades que enfrentan muchos hombres para obtener un diagnóstico temprano.

Mane insistió en que la falta de información provoca que numerosos pacientes lleguen a consulta cuando el cáncer ya se encuentra en fases más avanzadas.

El actor agradeció a su esposa por insistir en una revisión médica

Durante su mensaje, el intérprete también destacó el papel de su esposa, Renae Geerlings.

Según relató, varios médicos descartaron inicialmente la posibilidad de que se tratara de cáncer de mama. No obstante, afirmó que logró actuar a tiempo porque su esposa insistió en que se sometiera a la extracción del nódulo que despertaba preocupación.

El actor sostuvo que esa decisión permitió detectar la enfermedad en una etapa temprana.

Mane recordó que apenas el 1% de los casos de cáncer de mama corresponde a hombres. También enfatizó que el padecimiento resulta mucho más tratable cuando se identifica de forma precoz.

Seguidores reaccionan con mensajes de apoyo

Tras la publicación, cientos de seguidores expresaron respaldo al actor.

Muchos usuarios recurrieron a referencias de los personajes que interpretó durante su carrera. Algunos señalaron que el cáncer se enfrenta a Michael Myers. Otros mencionaron a Dientes de Sable como símbolo de fortaleza durante el tratamiento.

Los mensajes coincidieron en desearle éxito durante la quimioterapia y una pronta recuperación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.