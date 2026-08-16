Actor de ‘The Vampire Diaries’ y un Power Ranger de la serie original vendrán a Costa Rica

‘The Vampire Diaries’ empezó su emisión en el 2009 y tuvo 8 temporadas.

El actor Zach Roerig, conocido por interpretar a Matt Donovan en The Vampire Diaries, y Walter Jones, quien dio vida al Black Ranger original de Mighty Morphin Power Rangers, son los dos nuevos invitados internacionales confirmados para Connecturday 2026.

La convención celebrará su 15.° aniversario el 19 y 20 de setiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La organización había anunciado previamente otros participantes relacionados con series, cine, doblaje y entretenimiento.

Roerig interpretó a Matt Donovan durante las ocho temporadas de The Vampire Diaries. El actor estadounidense también participó en As the World Turns, como Casey Hughes, además de One Life to Live y Friday Night Lights.

Zach Roerig, actor que interpretó a Matt Donovan en "The Vampire Diaries". (MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP)

Su trayectoria incluye proyectos como Rings, The Last Full Measure, Dare Me y The Gifted. Además, volvió a interpretar a Matt Donovan en apariciones dentro de The Originals y Legacies, producciones relacionadas con el universo de The Vampire Diaries.

El otro nombre que se incorpora a la lista es Walter Jones, actor que interpretó a Zack Taylor, el Black Ranger original de Mighty Morphin Power Rangers. Su participación permitirá reunirlo en Costa Rica con Austin St. John, quien interpretó a Jason Lee Scott, el Red Ranger original de la misma serie y cuya asistencia también está confirmada.

Walter Jones, actor que interpretó a Zack Taylor en "Mighty Morphin Power Rangers". (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

Muchas estrellas

La lista de invitados incluye además a Harry Lloyd, actor que interpretó a Viserys Targaryen en Game of Thrones; y a Will Scarlett en Robin Hood, y quien prestó su voz a Viktor en Arcane.

También estará Natalia Tena, actriz británica conocida por sus papeles como Nymphadora Tonks en las películas de Harry Potter y Osha en Game of Thrones.

Desde el doblaje llegará Mario Castañeda, reconocido por ser la voz latinoamericana de Gokú en Dragon Ball Z. Castañeda también ha dado voz a Kevin Arnold en Los años maravillosos y Zapp Brannigan en Futurama, así como a Don Ramón y Ñoño en la versión animada de El Chavo.

Brian Caruso y Diego Vicos, quienes interpretaron a Colo y Gamuza en la serie argentina Cebollitas, forman parte de los participantes anunciados. A ellos se suma Clau Bailarinita, creadora vinculada al entretenimiento y la comunidad geek.

Connecturday tendrá durante sus dos días actividades relacionadas con videojuegos, eSports, cosplay, anime y cultura pop. La programación anunciada también contempla espectáculos de stand-up comedy, exhibiciones de lucha libre de Riot Wrestling Alliance, competencias de rap freestyle, una zona de maquillaje, escape rooms y photobooths temáticos.

Además, habrá torneos de videojuegos con premios por un equivalente total de $30.000.

Oscar Romero, director de The Road Tech, empresa organizadora, señaló anteriormente que llegar a esta edición ha requerido años de trabajo.

“Ha sido un camino difícil, pero muy recompensante. No es fácil realizar eventos de primer nivel y mantener estándares de calidad tan altos durante tantos años, pero el respaldo del público nos ha permitido seguir creciendo”, expresó Romero.

Las entradas para Connecturday 2026 ya se encuentran a la venta mediante smarticket.net y los precios varían según entradas individuales o promociones para grupos.