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Actor de ‘The Vampire Diaries’ y un Power Ranger de la serie original vendrán a Costa Rica

Ellos serán parte de la convención Connecturday, que celebrará su 15.° aniversario el 19 y 20 de setiembre

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Por Jailine González Gómez
Zach Roerig, de ‘The Vampire Diaries’, y el Black Ranger original vendrán a Connecturday 2026.
‘The Vampire Diaries’ empezó su emisión en el 2009 y tuvo 8 temporadas. (Prime Video/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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