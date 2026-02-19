Actor de ‘The Big Bang Theory’ revela que paga cuentas médicas de desconocidos y desata debate en redes sociales

Kunal Nayyar contó que paga cuentas médicas de familias al azar. Redes sociales reaccionaron con críticas y apoyo.

El actor de The Big Bang Theory Kunal Nayyar, reconocido por su papel de Raj Koothrappali, quedó en el centro de una polémica en redes sociales tras revelar que utiliza parte de su fortuna para pagar cuentas médicas de familias desconocidas en Internet.

La declaración surgió en una entrevista publicada en diciembre anterior por el medio iPaper. El intérprete, de 44 años, explicó que el dinero le dio mayor libertad y que su mayor satisfacción radica en retribuir y cambiar la vida de otras personas. Añadió que junto con su esposa, Neha Kapur, también apoya organizaciones benéficas dedicadas a los animales, debido a su afinidad por los perros.

Durante la conversación, detalló que suele ingresar por las noches a la plataforma GoFundMe, un sitio de recaudación en línea, para pagar cuentas médicas de familias elegidas al azar. Describió esa práctica como su lado de justiciero enmascarado y aseguró que no percibe el dinero como una carga, sino como una dádiva.

Críticas por hacerlo público

Las declaraciones se viralizaron en los últimos días luego de que un perfil en X retomara la entrevista. A partir de ese momento, varios usuarios cuestionaron que el actor hablara públicamente de una acción que describió como anónima.

Pese a las críticas, numerosos usuarios defendieron al actor. Destacaron que utilizar la fama y la riqueza para ayudar de forma directa a familias específicas refleja empatía y compromiso personal.

Algunos comentarios resaltaron que existe una diferencia entre donar a grandes fundaciones y dedicar tiempo a buscar casos individuales para brindar apoyo económico.

Fortuna millonaria tras 12 temporadas

Según la revista Fortune, Nayyar acumuló un patrimonio estimado en $45 millones. El actor formó parte de The Big Bang Theory durante 12 temporadas, entre 2007 y 2019.

