Actor de ‘The Big Bang Theory’ revela que paga cuentas médicas de desconocidos y desata debate en redes sociales

La confesión del actor sobre cómo usa su fortuna para ayudar a desconocidos desató un intenso debate en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Kunal Nayyar contó que paga cuentas médicas de familias al azar. Redes sociales reaccionaron con críticas y apoyo.
Kunal Nayyar contó que paga cuentas médicas de familias al azar. Redes sociales reaccionaron con críticas y apoyo. (CHARLEY GALLAY/Getty Images via AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

