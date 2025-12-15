Actor de ‘Jurassic Park’ revela cómo bajó 45 kg antes de volver al cine con éxito mundial

Wayne Knight contó cómo fue su proceso de pérdida de peso y cómo este cambio influyó en su carrera tras volver al cine con un éxito comercial.

El actor Wayne Knight, recordado por sus papeles en Instinto salvaje y Jurassic Park, explicó cómo logró perder 45 kg antes de su regreso al cine en una producción de alto impacto comercial.

Knight, de 70 años, construyó una carrera sólida en Hollywood. Participó en títulos como JFK: la pregunta que no quiere callar (1991), Instinto salvaje (1992) y Jurassic Park: el parque de los dinosaurios (1993). También integró el elenco de la serie Seinfeld.

En la actualidad, el actor forma parte del reparto de Five Nights at Freddy’s 2, una película de terror prevista para 2025. El filme contó con un presupuesto estimado de $51 millones y recaudó más de $173 millones en la taquilla mundial.

El intérprete explicó que la pérdida de peso influyó en su trayectoria profesional. Indicó que el cambio físico afectó la forma en que el público y la industria lo percibían, ya que tomó tiempo para que lo aceptaran con una imagen distinta.

Según detalló, el proceso de adelgazamiento se extendió durante varios años. Señaló que recurrió a distintas alternativas disponibles, entre ellas terapia, medicación y cirugía, además de comentarios en tono humorístico sobre métodos extremos.

Knight también reconoció que reducir la ingesta de alimentos formó parte del proceso y afirmó que esa práctica dio resultados.

En una conversación previa con su colega Jason Alexander, compañero en Seinfeld, el actor bromeó sobre su nueva apariencia. Comentó que verse como un galán resultó contraproducente para su perfil artístico.

El actor cerró sus declaraciones al señalar que su imagen tradicional formó parte esencial de su identidad profesional y que el público no lo asociaba con un rol atractivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.