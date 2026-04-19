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Activista costarricense vive con alzhéimer y su hijo lucha por darle un último regalo: conozca su historia y cómo puede ayudar

Tras casi cinco décadas recibiendo exiliados de Chile y defendiendo los derechos de los pueblos originarios, sus sueños siguen vivos. Así lo cuenta su hijo en una poderosa película en desarrollo

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Por Juan Pablo Sanabria
Aba, documental costarricense
'Aba' es el nombre de un documental costarricense en proceso, que relata la historia de una activista costarricense. (Cortesía Alejandro Ferlini Cartín)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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