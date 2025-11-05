AC/DC confirma su gira en Latinoamérica: países y fechas

La legendaria banda de rock AC/DC anunció una nueva etapa de su gira mundial con presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Canadá.
La gira Power Up, que lleva el nombre de su último álbum de estudio, incluirá 21 conciertos.
El grupo tocará en estadios de gran capacidad en Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.
AC/DC debutó el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub en Sídney, Australia. Desde entonces, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo.
Su disco Back In Black es el álbum más vendido por una banda en la historia y el tercero más vendido por cualquier artista, con más de 50 millones de copias en circulación. La agrupación fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003 y mantiene una base de seguidores que crece con cada gira.
El grupo está conformado por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).
Fechas confirmadas de la gira:
- 24 de febrero – São Paulo, Brasil – Estádio do MorumBIS
- 11 de marzo – Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional
- 23 de marzo – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate
- 7 de abril – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros
- 11 de julio – Charlotte, Carolina del Norte – Bank of America Stadium
- 15 de julio – Columbus, Ohio – Ohio Stadium
- 19 de julio – Madison, Wisconsin – Camp Randall Stadium
- 24 de julio – San Antonio, Texas – Alamodome
- 28 de julio – Denver, Colorado – Empower Field at Mile High
- 1.° de agosto – Las Vegas, Nevada – Allegiant Stadium
- 5 de agosto – San Francisco, California – Levi’s Stadium
- 9 de agosto – Edmonton, Alberta – Commonwealth Stadium
- 13 de agosto – Vancouver, Columbia Británica – BC Place
- 27 de agosto – Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium
- 31 de agosto – Houston, Texas – NRG Stadium
- 4 de setiembre – Notre Dame, Indiana – Notre Dame Stadium
- 8 de setiembre – St. Louis, Misuri – The Dome at America’s Center
- 12 de setiembre – Montreal, Quebec – Parc Jean-Drapeau
- 16 de setiembre – Toronto, Ontario – Rogers Stadium
- 25 de setiembre – East Rutherford, Nueva Jersey – MetLife Stadium
- 29 de setiembre – Filadelfia, Pensilvania – Lincoln Financial Field