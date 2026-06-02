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‘A lágrima suelta’: Carlos Guzmán erizó la piel a muchos al reinventar ‘Soy tico’ en inglés (video)

El querido cantautor costarricense le dio un giro a su clásico, publicado hace tres décadas

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Por Juan Pablo Sanabria
Compositor Carlos Guzmán
Carlos Guzmán compuso 'Soy tico' a finales de los años 90. (Alonso Tenorio)







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Carlos GuzmánSoy tico
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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