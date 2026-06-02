‘A lágrima suelta’: Carlos Guzmán erizó la piel a muchos al reinventar ‘Soy tico’ en inglés (video)

Carlos Guzmán creó con Soy tico una especie de himno alterno de Costa Rica, con la capacidad de emocionar a miles sin importar que sea la enésima vez que se escuche.

La canción ya encierra la fórmula perfecta de evocación y fervor patrio que pareciera inagotable; sin embargo, el autor decidió darle una vuelta y la reinvención no deja a nadie indiferente.

Recientemente, y para sorpresa de muchos, el cantautor nacional decidió reversionar su éxito, pero esta vez en inglés. La nueva versión, que ya está disponible en las plataformas de música, fue interpretada junto a Darin Talbot, un músico estadounidense que radica en suelo tico desde hace más de una década.

El “Soy tico” que inicia las estrofas en la canción original se mantiene incluso en las secciones en inglés, interpretadas por Talbot. Además, los cantantes se intercalan, por lo que los versos en español también están presentes.

Otra de las gratas sorpresas es ver a Guzmán cantando en inglés los coros, junto al estadounidense. Además, de acuerdo con los créditos, el líder de Gaviota también fue el encargado de convertir la letra, en conjunto con Pablo Zúñiga.

En el videoclip que acompaña la canción se ve a Guzmán y a Talbot en una mansión en una zona costera. Sumado a esto, se exalta la naturaleza tica, con varias tomas de rincones del país.

“A lágrima suelta, desde Países Bajos”, “Siempre lo he dicho, esta canción debe ser otro patrimonio para Costa Rica”, “Aplausos de pie para el maestro Guzmán”, “Demasiado bueno, qué orgullo en inglés”, “Se erizó mi piel”, fueron algunos de los mensajes.