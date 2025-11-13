Viva

A la novia de Brad Pitt le preocupa que siga atado al pasado con Angelina Jolie y eso afecte su salud

La pareja de Brad Pitt está inquieta por el vínculo que él mantiene con Angelina Jolie por un conflicto legal que podría afectar su salud emocional

Por O Globo / Brasil / GDA
Ines de Ramon se siente incómoda con el impacto emocional del pleito entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la vinícola que compartían.
Ines de Ramon se siente incómoda con el impacto emocional del pleito entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la vinícola que compartían. (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)







