A la novia de Brad Pitt le preocupa que siga atado al pasado con Angelina Jolie y eso afecte su salud

Ines de Ramon se siente incómoda con el impacto emocional del pleito entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la vinícola que compartían.

Ines de Ramon, actual pareja de Brad Pitt, se mostró incómoda ante los prolongados conflictos legales entre el actor y su exesposa, Angelina Jolie, según publicó el sitio Radar Online.

Personas cercanas a la empresaria indicaron que ella se encuentra preocupada por el efecto emocional que el litigio tiene sobre Pitt. También alertaron que el vínculo continuo entre el actor y Jolie podría provocar una ruptura en la relación sentimental actual.

Brad Pitt y Angelina Jolie iniciaron su relación en 2006, se casaron en 2014 y se separaron en 2016. Durante su matrimonio, formaron una familia con seis hijos. No obstante, el proceso de divorcio finalizó hasta finales de 2024.

A pesar de la separación formal, la expareja continúa enfrentada en tribunales. La disputa gira en torno a la propiedad y venta de la vinícola francesa Chateau Miraval, una empresa compartida. Pitt impugnó la venta de la parte correspondiente a Jolie, la cual se habría realizado sin su consentimiento.

El actor formalizó públicamente su relación con Ines de Ramon a finales de 2022. Ella es una reconocida diseñadora de joyas.

Una fuente cercana reveló que la empresaria considera que la batalla legal está desgastando profundamente al actor. Aunque respeta la determinación de Pitt, teme que la situación comprometa su bienestar emocional y ponga en riesgo su relación como pareja.

Otro allegado indicó que cada vez que el actor menciona el caso legal cambia por completo su estado de ánimo. Según ese testimonio, adopta una actitud que Ines describe como un “modo de lucha”, diferente a su personalidad habitual, lo cual ha generado desgaste en la convivencia.

De acuerdo con una publicación reciente del medio estadounidense USA Today, el conflicto por la vinícola incluye una solicitud de indemnización de $35 millones por parte de Pitt. El actor argumenta que esa fue la pérdida ocasionada por la venta no autorizada de la participación de Jolie.

Además, el actor solicitó la divulgación completa de los correos electrónicos entre Jolie y sus abogados relacionados con la transacción de Chateau Miraval.

