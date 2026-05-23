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A Chayanne hasta le ofrecieron un contrato muy singular en Costa Rica: vea la locura que desató en su concierto (Fotos)

El boricua, dueño de éxitos como ‘Torero’ y ‘Un siglo sin ti’, deleitó a miles en el Estadio Nacional

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Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria

No importa que sea la enésima vez, Costa Rica siempre está a la espera de Chayanne. La noche de este 22 de mayo, miles confirmaron en el Estadio Nacional que darían su credo, su pasado, su religión y lo que fuera necesario con tal de que el ídolo sea eterno y siga deleitando al país con sus conciertos.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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