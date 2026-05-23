A Chayanne hasta le ofrecieron un contrato muy singular en Costa Rica: vea la locura que desató en su concierto (Fotos)

No importa que sea la enésima vez, Costa Rica siempre está a la espera de Chayanne. La noche de este 22 de mayo, miles confirmaron en el Estadio Nacional que darían su credo, su pasado, su religión y lo que fuera necesario con tal de que el ídolo sea eterno y siga deleitando al país con sus conciertos.
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