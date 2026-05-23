A Chayanne hasta le ofrecieron un contrato muy singular en Costa Rica: vea la locura que desató en su concierto (Fotos)

No importa que sea la enésima vez, Costa Rica siempre está a la espera de Chayanne. La noche de este 22 de mayo, miles confirmaron en el Estadio Nacional que darían su credo, su pasado, su religión y lo que fuera necesario con tal de que el ídolo sea eterno y siga deleitando al país con sus conciertos.

El boricua trajo el terciopelo en su garganta y la pólvora en sus caderas, como una receta infalible para el frenesí colectivo. Con éxito tras éxito, más una serenata de guiños seductores y las sonrisas de galán que se le caen de los bolsillos, volvió a dar una velada para el recuerdo.

Lo único de lo que puede lamentarse usted, como fan, es el hecho de no haber comprado entrada. Así que si corrió con esa mala fortuna o simplemente quiere revivir el espectáculo de Chayanne, le dejamos una galería de fotografías que capturan lo mejor de una noche de emociones al tope.

La 'Chayanne locura' se desató desde horas antes del concierto en los alrededores del Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Hasta un peculiar 'contrato' le ofrecieron a Chayanne en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Chayanne salió a escena conmovido por el cariño del público en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Chayanne es puro frenesí en la tarima. (Rafael Pacheco Granados)

El Estadio Nacional fue un verdadero llenazo durante el concierto de Chayanne en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Chayanne volvió a Costa Rica como parte de su gira 'Bailemos otra vez'. (Rafael Pacheco Granados)

Las bailarinas de Chayanne suman mucho a su festiva propuesta en el escenario. (Rafael Pacheco Granados)

Así como la corista, miles de ticas se conmovieron ante la seductora voz de Chayanne. (Rafael Pacheco Granados)

Los movimientos sensuales de Chayanne son infaltables en sus conciertos. (Rafael Pacheco Granados)

Chayanne sigue como nuevo y si no, que lo diga su energía inagotable. (Rafael Pacheco Granados)