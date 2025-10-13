A 35 años de ‘Mujer bonita’: el elenco que casi protagoniza, el oscuro final que no llegó y otros secretos del clásico

'Mujer bonita' se lanzó en 1990. Tanto Julia Roberts como Richard Gere recibieron nominaciones a los premios Óscar por sus interpretaciones.

La historia de amor entre una joven trabajadora sexual y un empresario millonario marcó un hito en el cine de los años 90. Mujer bonita, dirigida por Garry Marshall, estrenó en 1990 y hoy continúa siendo un fenómeno cultural. Sin embargo, el éxito que vivió esta comedia romántica no fue casual.

La película cambió de título, elenco e incluso de tono, dejando atrás un guion dramático y oscuro para transformarse en el cuento de hadas moderno que conquistó al público.

Las estrellas que no fueron parte del elenco

Julia Roberts y Richard Gere se convirtieron en una de las parejas más icónicas del cine. No obstante, ellos no fueron la primera opción para los papeles de Vivian Ward y Edward Lewis.

Para el personaje femenino, el estudio consideró a actrices como Molly Ringwald, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Sarah Jessica Parker y Jodie Foster, entre otras. Incluso Diana Lane y Valeria Golino estuvieron cerca de quedarse con el papel. Finalmente, Roberts, con solo 20 años, fue la elegida.

En el caso de Edward, Al Pacino, Sylvester Stallone, John Travolta, Harrison Ford y Dennis Quaid figuraron entre los candidatos. Richard Gere aceptó tras notar la química con Roberts durante una reunión organizada por el director.

El final original que Disney descartó

Mujer bonita no siempre fue un cuento de hadas. La versión original del guion se titulaba 3000 y presentaba una trama mucho más cruda. El personaje de Vivian moría por una sobredosis y el enfoque general era dramático, inspirado en películas como Wall Street. Disney adquirió el proyecto y transformó la historia para volverla más accesible al público general.

Aunque algunos elementos del guion original permanecieron —como la escena en la Ópera o la cena de negocios—, el tono de la cinta cambió por completo, incluyendo el final feliz. Según el guionista, si Al Pacino y Michelle Pfeiffer hubieran sido elegidos, la historia habría tenido otro desenlace.

El título original 3000 hacía referencia al monto que Edward pagaba por una semana con Vivian. Pero tras incorporar la canción Oh, Pretty Woman de Roy Orbison en la banda sonora, los productores decidieron renombrar el filme como Pretty Woman, título con el que se volvió un clásico del cine romántico.

El día que Julia Roberts convenció a Richard Gere

Durante una visita a la oficina del actor, Julia Roberts escribió una nota que decía: “Por favor, diga que sí”. Gere, conmovido, aceptó el papel.

La química entre ambos fue evidente desde ese primer encuentro. Nueve años después, se reunieron nuevamente en la comedia Novia fugitiva, también dirigida por Marshall.

Roberts no filmó todas las escenas. Para algunas tomas, la producción utilizó una doble de cuerpo llamada Shelley Michelle. De hecho, en el afiche promocional, la cabeza de Roberts fue montada sobre el cuerpo de Michelle. El director notó que su forma de caminar no coincidía con la del personaje, por lo que la entrenaron para imitarla.

Uno de los momentos más memorables es la escena en la Ópera, donde Vivian usa un vestido rojo acompañado por un collar de rubíes valorado en $250.000. La joya pertenecía a la firma Fred’s y fue prestada para la grabación. Durante el rodaje, dos guardias de seguridad custodiaran la pieza en todo momento.

Dónde ver Mujer bonita hoy

El filme tiene una duración de 120 minutos y se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

Póster de Mujer bonita (1990). Junto a Richard Gere, Julia Roberts se anotó su primer gran éxito fílmico. Archivo (Archivo)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.