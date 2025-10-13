Viva

A 35 años de ‘Mujer bonita’: el elenco que casi protagoniza, el oscuro final que no llegó y otros secretos del clásico

‘Mujer bonita’ cumple 35 años y revela datos ocultos: cambio de final, posibles protagonistas y secretos del rodaje.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
'Mujer bonita' se lanzó en 1990. Tanto Julia Roberts como Richard Gere recibieron nominaciones a los premios Óscar por sus interpretaciones.
'Mujer bonita' se lanzó en 1990. Tanto Julia Roberts como Richard Gere recibieron nominaciones a los premios Óscar por sus interpretaciones. (Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMujer BonitaCineJulia RobertsRichard Gere
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.