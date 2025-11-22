Tecnología

Cómo activar el ‘modo Stranger Things’ de WhatsApp

Guía paso a paso para personalizar el ícono de WhatsApp con una imagen de Stranger Things

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Instrucciones prácticas para aplicar el “modo Stranger Things” en WhatsApp y cambiar solo el ícono sin alterar funciones del servicio.
Instrucciones prácticas para aplicar el “modo Stranger Things” en WhatsApp y cambiar solo el ícono sin alterar funciones del servicio. (Netflix/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaStranger ThingsWhatsAppNetflix
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.