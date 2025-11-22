Cómo activar el ‘modo Stranger Things’ de WhatsApp

Instrucciones prácticas para aplicar el “modo Stranger Things” en WhatsApp y cambiar solo el ícono sin alterar funciones del servicio.

La serie Stranger Things, ambientada en los años 80, combinó ciencia ficción y terror, y se volvió un fenómeno global. La producción anunció su temporada final en tres partes para Netflix: cuatro episodios el 26 de noviembre de 2025, tres el día de Navidad y un capítulo final en la víspera de Año Nuevo.

El llamado “modo Stranger Things” solo interviene en la apariencia del logo de WhatsApp. No altera funciones internas del servicio. Nova Launcher posibilita este ajuste y opera como un lanzador que cambia la interfaz principal del teléfono. Con esta herramienta, las personas aplican modificaciones en letras, fondos, widgets y logotipos.

Para activar este diseño, se necesita una imagen alusiva a la serie, obtenida en Internet o creada con inteligencia artificial. Esa imagen se utiliza como nuevo ícono en la pantalla de inicio del teléfono.

Estas aplicaciones son de terceros. No reciben garantía de Meta, empresa que administra WhatsApp, Facebook e Instagram. Por eso, el único elemento modificable es el logo.

Cómo configurar el “modo Stranger Things” en WhatsApp

1. Preparar la imagen

La persona requiere una imagen de Stranger Things en formato PNG y con fondo transparente. Puede descargarla de Internet o crearla mediante herramientas de inteligencia artificial. Luego debe guardarla en la galería.

2. Descargar y configurar Nova Launcher

El usuario ingresa a Play Store y descarga Nova Launcher. Después abre el programa y lo selecciona como lanzador predeterminado. Esa autorización permite modificar íconos y el diseño de la pantalla principal.

3. Editar el ícono de WhatsApp

En la pantalla de inicio, la persona mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente elija “Editar”. Luego presione el logo dentro de la ventana de edición.

Aparece un nuevo menú. Seleccione “Aplicaciones” y luego “Fotos” o “Galería”.

Busque la imagen de Stranger Things guardada previamente. Ajuste el tamaño y confirma con “Listo”. Con esto, el nuevo ícono reemplaza al original.

Cómo funciona Nova Launcher para personalizar WhatsApp

Los launchers permiten personalizar la interfaz de Android más allá de las opciones de fábrica. Cambian tipos de letra, fondos, distribución de widgets e íconos.Con estas herramientas, un teléfono Samsung puede adoptar una apariencia similar a la de un Motorola o incluso un iPhone.

Estos lanzadores se estructuran en tres elementos:

Escritorios , donde se colocan íconos y widgets.

, donde se colocan íconos y widgets. Dock inferior , que aloja las aplicaciones más usadas.

, que aloja las aplicaciones más usadas. Cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas.

Nova Launcher es una aplicación externa. No cuenta con respaldo de Meta.

Cómo revertir la personalización del ícono

Para restaurar el ícono original de WhatsApp, basta con desinstalar Nova Launcher desde la configuración del teléfono o desde Play Store. Al eliminarlo, desaparecen todas las modificaciones visuales y el sistema vuelve al lanzador anterior o a la configuración de fábrica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.