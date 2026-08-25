Defensa tuvo que jugar de portero y fue elegido MVP del partido en Inglaterra (Video)

El enfrentamiento entre el Port Vale y el Tranmere Rovers por la segunda jornada de la League Two (cuarta división inglesa), que terminó en empate 1-1, tuvo la particularidad de que Bobby Faulkner, defensor central de los visitantes, se vio obligado a ponerse los guantes tras la lesión del arquero titular.

El Tranmere viajó con Harrison Male como único portero en la plantilla, ya que su otro guardameta, Luke McGee, estaba lesionado; sin embargo, al minuto 53 el titular también se lesionó. Sin un arquero en el banquillo, el entrenador Darrell Clarke se vio forzado a elegir a un jugador de campo para que se pusiera los guantes: el voluntario fue Bobby Faulkner, defensor de 22 años.

Al momento de pararse bajo los tres palos, el Port Vale ganaba 1-0, pero Faulkner logró aguantar los embates rivales, protagonizando dos atajadas clave. Gracias a la resistencia del defensa como guardameta, el Tranmere logró igualar el partido a los 72 minutos, permitiendo que el equipo sumara un punto fuera de casa.

Después del partido, el club anunció en sus redes sociales que Faulkner había sido elegido el mejor jugador del partido, consiguiendo así su segundo premio al futbolista más destacado del equipo en dos partidos esta temporada. Y uno como portero.