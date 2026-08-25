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Defensa tuvo que jugar de portero y fue elegido MVP del partido en Inglaterra (Video)

Un defensor tuvo que ponerse los guantes de portero tras lesión del titular, y dejó una de esas curiosas historias de fútbol que se hacen virales

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Por Alejandro Cerdas
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Bobby Faulkner poniéndose los guantes de portero con el Tranmere Rovers.
Bobby Faulkner, defensor, poniéndose los guantes de portero con el Tranmere Rovers. (Tranmere Rovers/Tranmere Rovers)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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