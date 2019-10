Es una pregunta común, yo no me atrevería a decir si es la mejor o no, sí podría decir que es la más visible. Hay cinco jugadoras que son seleccionadas desde el 2007 y esa generación logró clasificar al Mundial infantil y juvenil por primera vez en la historia. Hay solo una foto de celebración en el camerino, quizá las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora. Para esa época los logros fueron muy importantes, pero no fueron tan visibles. Se han venido uniendo otras generaciones y creo que hay una combinación distinta. Yo creo que hemos hecho una combinación muy buena, hemos logrado compaginar el talento de todas. No me atrevería a menospreciar las generaciones anteriores.