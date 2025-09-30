R Home: Rosabal inaugura tienda especializada en artículos para el hogar

Lab de Ideas con apoyo de Rosabal — Rosabal, la nonagenaria empresa herediana, acaba de inaugurar R Home, su nuevo concepto especializado en decoración y muebles, dedicados a que los usuarios encuentren aquí todo lo que necesitan para “vivir cada rincón” de su hogar.

Esta apertura marca la puerta de entrada a la reinvención que impulsa el negocio. Por ello, conversamos con sus líderes, Ana María Rosabal —gerente general— y Mariana González Rosabal — gerente de marca de Rosabal Corporativo—, acerca de los planes de expansión que tienen previstos para los próximos meses.

“Vivir cada rincón”

La primera tienda R Home abrió como anexo a la sede de Tienda Rosabal en Plaza Bratsi, en Heredia.

Según indicó González en una entrevista con El Financiero, el departamento de Hogar siempre ha sido uno de los más fuertes de Tienda Rosabal “y así nos dimos cuenta de que con ese público podíamos crecer mucho más”:

“Con R Home buscamos ofrecer mayor variedad y exclusividad en decoración y muebles, siempre con buena calidad y precios accesibles. Queremos que cualquier persona pueda darle un toque único a su casa y por eso nuestro lema es ‘Vivir cada rincón’, pues creemos que el hogar es nuestro espacio más importante y donde compartimos la vida. De ahí que la filosofía de la marca sea ayudar a nuestros clientes a crear, reconectar y disfrutar de ese espacio”.

La primer tienda R Home abrió al lado de la sede de Tienda Rosabal en Plaza Bratsi, en Heredia. (JOHN DURAN/John Durán)

R Home se especializa en decoración y muebles para el hogar. (JOHN DURAN/John Durán)

“Este proyecto lo venimos trabajando desde hace un año y medio”, indicó la gerente general, Ana María Rosabal.

Ana María y Mariana representan a la cuarta y quinta generación de la empresa, fundada en 1935. Este es, además, el primer proyecto liderado directamente por González:

“Esa visión más moderna para la marca y esa esencia de renovación están presentes aquí”, señaló.

Su madre complementó señalando que “R Home tiene productos de muchos lugares del mundo. Lo que buscamos es ofrecer un servicio exclusivo y personalizado, con trato cercano y ambiente cálido para que el cliente sienta que está en su casa, con una tienda que le ofrece productos únicos y que no encontrará en otros lugares”.

La oferta de R Home incluye producto de zonas como India, China y el sudeste asiático. (JOHN DURAN/John Durán)

La tienda R Home fue inagurada este mes de setiembre, en Plaza Bratsi, en Heredia. (JOHN DURAN/John Durán)

Planes de expansión

El plan con R Home es que este nuevo concepto sirva como punto de partida para que Rosabal Corporativo se expanda fuera de Heredia, provincia donde se ha consolidado por casi cien años:

“Con R Home queremos abrir un punto de venta en San José durante el próximo año. Además, inauguraremos otra marca en esa provincia, así no solo diversificaremos el negocio, sino que también nos proyectaremos hacia nuevos mercados. Tenemos mucho que ofrecer y es hora de que el resto del país nos conozca”, explicó González.

En el lanzamiento de R Home estuvieron presentes clientes, aliados y colaboradores de Rosabal. (JOHN DURAN/John Durán)

La gerente de marca agregó que R Home también forma parte de la estrategia con la que Rosabal “trasciende las tiendas por departamento” y se consolida como una empresa más grande, con diversas unidades de negocio:

“La idea es diversificarnos y transformar nuestro modelo, manteniendo vivo el legado de la empresa, el trato personalizado y cercano que nos caracteriza con nuestros clientes, y dando este, nuestro primer paso hacia el futuro”.

Para más información sobre R Home, los interesados pueden visitar sus redes sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

Artículo realizado con el apoyo de Rosabal. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.