Video: Dicen que en Santa Ana está el mejor pollo frito y en Tiempo Libre le contamos por qué

El pollo frito es uno de los platos más gustados en Tiquicia y hay un lugar, en Salitral de Santa Ana, de donde dicen sale el más rico de Costa Rica y nos fuimos a ver si es cierto.

Se trata de Pollos Salitral, un negocio familiar que abrió sus puertas hace 27 años, con la promesa de ofrecerle a los amantes del pollo frito un producto con un sabor inigualable, jugoso y crujiente.

Don Rigoberto Anchía fue quien abrió Pollos Salitral y todo se lo agradece y pone en manos de Dios, quien, en su criterio le da la sabiduría para salir adelante con su familia.

¿Cuánto cuesta? — Una porción de pollito con tres acompañamientos le sale en 4.000 colones.

“Mientras Tatica Dios me tenga aquí seguiré adelante, mis hijos están aquí y cada día veo que más frutos tiene, veo gente nueva que nos visita y eso lo atrae a uno demasiado.

“Hace 27 años se vendían cinco pollos por semana y fue cuando pensé en abrir todos los dias para que la gente fuera conociendo el negocio, fue aumentando la clientela y hoy en día se venden 1.500 pollos por semana”, añadió.

Pollos Salitral promete deleitarlo con el mejor pollo frito

Todo un pegue

Fabiola Anchía, una de las colaboradoras del negocio cree que la clave de su éxito es la calidad del pollito y la forma en la que hacen las papas fritas.

“Mi papá tiene un secreto para la receta del pollo y a diferencia de lo que muchos creen, pese a que el pollo es grande se conserva jugoso y cae muy bien al paladar”, comentó.

Sobre las papas a la francesa, don Rigoberto contó que la papa se hace desde cero y por eso gusta tanto.

“Las papas las compro en Santa Ana y se procesan de cero, no usamos papas prefabricadas y eso a la gente le gusta mucho, sobre todo a los gringos, que vienen a buscarlas por eso, porque se cocinan desde el inicio”, añadió.

Pollos Salitral se encarga de ofrecerle el pollo frito más delicioso. Daniel Castro.

“La gente le saca foto a la porción de pollo, le compramos a una marca nacional que sabe cómo nos gusta ofrecer el producto a la gente y nos lo trae grande.

“La primera impresión de los clientes es de susto, porque no pueden creer ver ese pollo tan grande y ya luego cuando lo prueban quedan más que satisfechos por la calidad”, dijo Fabiola.

Pollos Salitral también está en Jacó, cerca de Pinturas Lanco, en un negocio que abrió sus puertas hace 10 años y recientemente se colocaron en Casa Liberia, en Guanacaste.

Yat Sen Castro no quiso quedarse con las ganas y probó el pollo y salió más que satisfecho. Daniel Castro.

Nota alta

Yat Sen Castro vive en Alajuela pero no se quiso quedar con las ganas y fue a probar el pollo y esto dijo sobre su experiencia:

“No esperaba encontrar un pollo así de ese tamaño, es superdelicioso, el lugar es muy bonito, ameno, acogedor, me gustó mucho la calidad del producto.

“Se ve que es un pollo de primera y lo que me gustó es que no es un pollo grasoso, no quedé con un malestar, es un producto muy agradable, muy bien elaborado. La verdad no lo pensaré dos veces para volver al lugar, porque salí más que satisfecho”.