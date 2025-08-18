Turismo

Joven creció entre aguacates y terminó creando algo a lo que muchos no le veían sentido

El aguacate, más que un platillo, es el corazón de esta historia familiar

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Creció entre aguacates y terminó creando algo a lo que muchos no le veían sentido. (Melissa Fernández)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AguacateAguacate de ensueñoLa PacayaDesamparados
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.