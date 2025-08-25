Restaurantes de Costa Rica

Una mujer convirtió la receta de su mamá en un negocio que pasó de la polémica al éxito

Una mujer y su hija iniciaron un negocio con la receta de mamá y ahora es una parada obligatoria

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Su negocio con la receta de mamá causó polémica al inicio, pero ahora nadie se resiste.
Su negocio con la receta de mamá causó polémica al inicio, pero ahora nadie se resiste. (Salteñas/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SalteñasEmpanadas bolivianasSan FranciscoHeredia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.