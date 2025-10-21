Restaurantes de Costa Rica

Restaurante brumoso cerca del Fello Meza se volvió leyenda por su chifrijo con costilla

El restaurante se ha ganado el corazón de los cartagineses con su famoso chifrijo con costilla de cerdo

Por Yerlin Gómez Izaguirre
El Estadio se ha convertido en parada obligatoria para los brumosos gracias a su delicioso chifrijo con costilla de cerdo.
