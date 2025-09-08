Restaurantes de Costa Rica

Paquita la del Barrio y Thalía inspiraron la casa del despecho en Costa Rica

Un nuevo espacio en San José inspirado en Paquita la del Barrio y Thalía convierte el dolor en fiesta

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Paquita la del Barrio y Thalía inspiraron la casa del despecho en Costa Rica.
Paquita la del Barrio y Thalía inspiraron la casa del despecho en Costa Rica. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María MezcalPaquita la del BarrioThalíaZapote
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.