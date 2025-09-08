Paquita la del Barrio y Thalía inspiraron la casa del despecho en Costa Rica.

Paquita la del Barrio y Thalía fueron la inspiración de dos amigos para crear en Costa Rica la “casa del despecho”: María Mezcal.

Pedro Villalobos y Alex Navarro ya contaban con un local de comida mexicana, pero buscaban darle un giro especial y agregar bebidas, un ambiente auténtico y un espacio perfecto para que los visitantes pudieran cantar a todo pulmón mientras disfrutaban de la gastronomía.

LEA MÁS: Colombiano tuvo que volver a su país para traer un helado que es una tentación en Heredia

Por eso, quienes visitan María Mezcal encuentran un altar de muertos, decoración mexicana, mezcales, tequilas y una gran variedad de licores típicos.

“María Mezcal inició en noviembre de 2024 y arrancamos en Cartago dentro del mercado gastronómico Contenedores Gastropark, posteriormente se hizo una segunda sede en Cartago en El Guarco, en otro mercado gastronómico”, contó Alex.

Alex Navarro y Pedro Villalobos son los propietarios del negocio. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Una mujer convirtió la receta de su mamá en un negocio que pasó de la polémica al éxito

El éxito del proyecto motivó a los empresarios a expandirse, llevando su concepto a San José. Y es así como el pasado 15 de agosto inauguraron su sede en Zapote, al costado norte del redondel.

Ese día se realizó una preinauguración con buena asistencia y un público que se integró al ambiente desde el primer momento, lo que fue considerado un indicador positivo.

LEA MÁS: Esto hizo Thais Alfaro para relajarse a pocos días de Mira quién baila

Los locales se encuentran dentro de mercados gastronómicos, por lo que los visitantes pueden disfrutar de comida desde el mediodía, con opciones que incluyen platillos mexicanos, italianos, street food y más.

Más tarde, el ambiente se transforma en una fiesta donde la música y las bebidas toman protagonismo. Los precios de los platos comienzan desde los 4.000 colones y hay opciones para todos los gustos.

El lugar tiene una decoración que lo hará sentirse en México. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Periodista argentino estaba planeando una cena en Costa Rica, pero se llevó una gran sorpresa

En cuanto a las bebidas, puede encontrar aguas frescas y aguas locas en 3.000 colones, menjunjes y cócteles desde los 3.500 colones, yardas en 6.500 colones, chelas desde los 1.800 colones, así como bebidas sin alcohol en 1.500 colones.

“María Mezcal se encarga de toda la parte de bebidas o cocteles de autor, principalmente basados en la coctelería y gastronomía mexicana. Podés encontrar desde un Paquita Mezcal, que está basado en Paquita la del Barrio, hasta una Maldita Lisiada, basado en María la del Barrio”, mencionó Navarro.

Hay sombreros apenas para tomarse fotos. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los visitantes aprovechan para cantar éxitos mexicanos que han marcado a generaciones, pero también pueden disfrutar de temas de artistas como Rocío Dúrcal y Myriam Hernández, porque hay música para todos los gustos.

“La idea es que las personas vengan a escuchar la música que crecieron escuchando, así como también opciones para las nuevas generaciones con música de despecho actual”, detalló el propietario.

Alex agregó que inicialmente pensaban que la mayoría de los visitantes serían mayores de 30 años, pero después descubrieron que también atrae a personas más jóvenes.

Los amantes de la cultura mexicana van a enamorar este lugar. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“Estamos abiertos a todo público y recibimos familias, incluso en la noche. La idea es que la gente disfrute, coma y acompañe su comida con alguna bebida. Que puedan celebrar cumpleaños, bodas, de todo”, explicó.

Como parte de su crecimiento, los propietarios planean incorporar karaoke y otras sorpresas para hacer la experiencia aún más completa.

Durante nuestra visita al local en Zapote, pudimos apreciar una decoración muy original y colorida que invita a quedarse, con sombreros mexicanos y objetos relacionados con la cultura que incluso los clientes llegan a usar para sus fotos.

El Paquita Mezcal lleva un globo y tiene una presentación llamativa. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Observamos la preparación del Paquita Mezcal, elaborado por Antonio González, quien nos explicó que es un cóctel a base de jugo de piña, además se sirve en un vasito con forma de mujer e incluye un globo, lo que lo hace visualmente muy llamativo.

El nombre del lugar proviene de las tres Marías, de la trilogía de novelas mexicanas de Thalía, un clásico que sigue siendo amado por muchas generaciones.

Para Alex, María Mezcal es mucho más que un bar o restaurante, es un espacio de desestrés, para “celebrar” o cerrar un capítulo a través de la música, convirtiendo cualquier situación en un momento positivo y de disfrute.

Quienes quieran vivir esta experiencia y asegurar su lugar pueden encontrarlos en Instagram como @mariamezcal.cr. Cabe destacar que no está permitido llevar alimentos de afuera.