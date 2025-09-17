Nadie creía en su negocio y la apertura tuvo cero clientes, pero ahora sus granizados conquistan

Del Ricafe: conozca el negocio en San José de la Montaña que conquista con sus granizados.

Carlos Vargas, un oficial retirado de unidades especiales, soñaba con tener su propio negocio, aunque nadie creía en su idea. Sin embargo, decidió arriesgarse y hoy conquista paladares con sus granizados, que se han convertido en toda una sensación.

Don Carlos es un guanacasteco que tomó la decisión de irse a vivir con su familia a San José de la Montaña, en Heredia, ya que una de sus hijas había conseguido un trabajo en esa zona.

“Nos vinimos y nos enamoramos del pueblo. Este pueblo es de gente sana, gente bonita, gente agradable. Es un lugar donde vale la pena criar a tus hijos y salir a caminar”, nos contó.

Vargas siempre se había dedicado al área de seguridad e incluso se graduó en una escuela militar en Estados Unidos, pero él quería ponerse un negocio familiar, a pesar que dice que “no cocina ni un huevo”.

El matrimonio lo espera en su negocio. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Su intención era que su esposa, doña Rudy Vega, se sumara al proyecto, pues ella sí se la juega en el área comercial y la cocina. Sin embargo, al principio la respuesta de ella fue un no.

“Fue un día así de la nada. Yo le dije a mi esposa: ‘¿Por qué no te ponés un negocio? Yo te ayudo. Ella me dijo: ‘Estás loco, qué voy a meterme yo en eso’.

“‘Si ella no quiere yo sí, voy a meterle candela’. Ahí me decidí y empecé a comprar cositas, a guardar, a jalar como las hormigas, porque vi que ella no quería, pero aún así lo hice”, nos contó don Carlos.

Del Ricafe ahora también está ofreciendo ceviches. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Así que no esperó mucho y, apenas pudo, se puso a buscar local. Al principio le costó mucho, ya que la respuesta de los clientes no fue la que esperaba.

“El día que inauguramos no llegó nadie”, mencionó. El local se llama cafetería Del Ricafe.

El día de la apertura fue el 2 de agosto del año anterior, así que el dueño esperaba que hubiera mucho movimiento, por ser el día de la Virgen de los Ángeles, pero no fue así.

Esta situación lo marcó mucho y recuerda que era un día frío, lluvioso y sin gente en las calles. Sin embargo, esto no frenó su sueño.

En sus inicios ofrecían solo granizados, que son su producto estrella, además de helados y café.

Pero su deseo lo llevó a expandir las opciones, ofreciendo incluso sándwiches, quesadillas y churros, hasta batidos, los cuales usted puede encontrar en su negocio.

Las vistas desde el local son impresionantes. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Eso sí, entre semana su fuerte son los granizados, los batidos, el churchill, ensaladas de frutas, sundae y café, y el fin de semana es que están disponibles todos los demás productos.

A los días, su esposa se le unió para apoyarlo y actualmente se encarga de la mayoría de tareas en el local, ahora luchan juntos.

“Yo confío más en ella porque es más comerciante que yo”, contó con orgullo don Carlos.

En nuestra visita, probamos los deliciosos granizados, que son los más buscados por la gente.

Si tiene un antojo, en Del Ricafe lo complacen, vea esta rica caldosa. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“Tenemos muchos sabores y usted lo puede pedir plus que viene con helado y el churchill que se escucha en las playas de Puntarenas”, mencionó don Carlos.

Les puedo asegurar que esta receta es refrescante, tiene buen tamaño y es una delicia. Para los amantes del dulce, esta opción es maravillosa.

Me atendieron de maravilla en el lugar, son personas muy accesibles, amables y con un servicio al cliente increíble.

Algo muy importante es que sus precios son bastante accesibles.

Vea el tamaño de este granizado, ¡y lleva de todo, hasta marshmallows! (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

El granizado normal cuesta 1.100 colones, el plus sale en 1.800 colones y el churchill en 2.000 colones. Los batidos en agua cuestan 1.500 colones y en leche 1.800 colones.

Del Ricafe ofrece más que deliciosas opciones, pues cuenta con unas vistas impresionantes hacia las montañas y además se puede apreciar la parroquia al frente.

Puede encontrarlos en Waze con ese mismo nombre y tome en cuenta que para ingresar a este proyecto familiar, hay una entrada justo a la par de la plaza de deportes, ya que se encuentran en un segundo piso.

Para más información puede comunicarse al número de teléfono 8522-2806.

El horario que manejan es de lunes a jueves de 10 a.m. a 7 p.m., y viernes, sábado y domingo de 10 a.m. a 9 p.m.

Así que no pierda la oportunidad de visitarlos y apoye este proyecto que con mucha actitud y ganas han logrado posicionar como uno de los mejores de la zona.