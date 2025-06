Herediana alegra corazones en Estados Unidos a punta de delicias ticas

Sugey Ramírez, una tica originaria de San Isidro de Heredia, alegra corazones en Miami, Estados Unidos a punta de recetas costarricenses que le recuerdan a muchos el sabor del hogar.

La herediana se fue hace 28 años al país norteamericano en búsqueda de nuevas oportunidades y no se imaginó lo que la esperaba años después.

Sugey no se olvida de su tierra, vea este rico tamal. (Sugey Ramírez/Cortesía)

Hoy, es esposa y madre de tres hijos, y su vida cambió hace aproximadamente tres años, cuando decidió iniciar su negocio de venta de pan artesanal en línea.

Poco a poco, el proyecto fue creciendo y ahora la llena de orgullo y la conecta con sus raíces.

“Lo que comenzó como una actividad modesta en mi cocina, se ha transformado en un proyecto que envía productos a diferentes partes Estados Unidos, gracias al apoyo de la comunidad y de muchos compatriotas que valoran los sabores de nuestra tierra”, nos contó Ramírez.

La tica inició ofreciendo solo pan; sin embargo, con el tiempo fue agregando otras opciones de repostería como empanaditas de chiverre, trenzas, queque seco, tortas chilenas, budines, manitas de pan y otros productos tradicionales que se consumen en Tiquicia.

Sugey tiene clientes ticos y de otras nacionalidades. (Sugey Ramírez/Cortesía)

Algo que le genera mucha satisfacción es el poder ver cómo sus recetas alegran a sus clientes, quienes han sido clave en su éxito.

“Lo que me hace más feliz es que detrás del pan que hago la mayoría de personas me han dicho que tiene el sabor del pan de sus abuelas y eso me llena el corazón de alegría”, expresó.

Sugey le pone bonito al trabajo y, aunque hay días en los que debe correr, lo que la distingue es el amor y la dedicación en cada preparación.

Sus productos son elaborados desde cero. (Sugey Ramírez/Cortesía)

Sugey ofrece opciones saladas y dulces. (Sugey Ramírez/Cortesía)

“Tengo días flojitos y también días ocupados, al punto que se me pasa el día entero en la cocina, he tenido días donde empiezo a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche. Ahora ya le he tomado más el ritmo y lo hago más rápido”, mencionó la propietaria del negocio.

En cuanto a los ingredientes que utiliza nos contó que la mayoría son fáciles de conseguir, pero algunos como el chiverre, le toca mandarlo a pedir desde Costa Rica.

“El recibimiento de la comunidad ha sido muy positivo, tanto por parte de costarricenses como de otras nacionalidades, lo cual me llena de gratitud.

Sugey mencionó que la mayoría de ingredientes son fáciles de conseguir. (Sugey Ramírez/Cortesía)

“Mi deseo más profundo es continuar creciendo como emprendedora, poder extender una mano a quien lo necesite, sin importar quién sea, y seguir cumpliendo el propósito que Dios tenga para mí”, señaló Sugey.

Sugey ofrece sus delicias a través de su cuenta de Facebook @Sugey Ramirez y, además cuenta con otro proyecto llamado Tuanis Pulpería, una tienda en línea donde también vende productos costarricenses.