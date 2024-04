Haga una paradita para probar las más grandes y exquisitas empanadas

Una buena empanada no cae mal a ninguna hora, se puede comer como desayuno, de almuerzo, en el café de la tarde, en fin, cuando sea y más aún si es una empanada bien hechita.

Empanadas Rey hace unas, que si usted no las prueba, se pierde de una delicia.

Empanadas Rey queda en San Francisco de Dos Ríos, San José, al costado este del parque Okayama. Le aseguramos que no se va a arrepentir y va a quedar con ganas de volver, ya le contamos por qué.

Primero, al llegar conocimos a los dueños, una pareja muy bonita, quien nos contó cómo inició este negocio que llama la atención del pueblo y de personas de otros lugares del país, porque se han hecho muy conocidos por sus empanadas tan exquisitas.

Así quedan las empanadas sencillas recién sacaditas para servir. (MAYELA LOPEZ)

A cualquiera se le hace la boca agua entre tantas delicias. (MAYELA LOPEZ)

Rita Flores y Dani Fallas son los creadores de esta idea, la cual emprendieron hace año y medio, empezaron ellos solitos y poco a poco fue creciendo su empresita. Gracias a su desarrollo fueron contratando cocineros y ellos se dedicaron a otras tareas, lo cual se les ha facilitado gracias al apoyo de sus clientes.

No solo empanadas, ojo los maduros con queso. Uff que delicia. (MAYELA LOPEZ)

En Empanadas Rey cocinan con mucho amor. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

“Empezamos solitos y ya después fuimos creciendo. Le fuimos metiendo amor al local y la gente se fue familiarizando con el lugar”, nos contó Rita. Quien alegremente aseguró que la gente se va muy satisfecha después de probar esas delicias.

“No fue que yo sabía hacer empanadas, aprendí y me vine con mi esposa”, agregó Dani. Se nota que son una pareja luchadora y que el éxito ha sido gracias a su buena organización y al amor que le han dedicado, además de la buena atención al cliente.

Rita Flores y Dani Fallas son excelentes anfitriones y brindan una atención excepcional. (MAYELA LOPEZ)

Algo que tiene muy marcado esta casa de las empanadas es la calidad, la frescura de sus productos, la buena carne y el empeño. Las empanadas son frescas, a usted se la preparan en el momento y no va a encontrar empanadas de un día, así que no le van a ofrecer un producto añejo.

Ahora así, a lo que vinimos, le queremos hablar de la variedad de sabores que puede encontrar en este lugar, por ejemplo, empanadas de carne mexicana, de chicharrón, de pollo, de pizza, de queso, de papa, de frijol chorizo, entre otras.

Hay empanaditas de tamaño normal que llevan su relleno y puede pedirlas con repollo y llevan unas deliciosas salsitas. El sabor de la mayonesa se debe a que es una receta de la casa, entonces tiene su toquecito.

Así de inmensas se ven desde que las están preparando. (MAYELA LOPEZ)

Las empanadas especiales son de doble tamaño, son tan grandes que podrían comer dos personas, y lo mejor de todo es que, puede escoger hasta tres rellenos, y de igual manera puede pedirlas con o sin repollo.

Con el paso del tiempo han ido innovando y usted hasta puede agregarle papitas fritas a su empanada. Los precios son muy cómodos, por ejemplo, una empanada sencilla tiene un costo de 1.500 colones y la sencilla, pero arreglada, 1.800 colones.

Las empanadas especiales sencillas tienen un costo de 3.800 colones y las especiales arregladas 4.100 colones. Los refrescos también tienen precios accesibles, yo me decidí por una crema de vainilla que estaba muy rica y tiene un valor de 1.150 colones.También puede encontrar horchata, fresco natural o gaseosa.

Durante todo el proceso se nota que se trabaja con mucho aseo y cuidado. (MAYELA LOPEZ)

En mi caso no sabía cuál de todas las empanadas probar porque son una completa tentación, pero me fui por una arreglada de carne mexicana y una de queso, que me dejaron sin palabras, porque estaban grandotas, bien repletas y tenían un sabor indescriptible, son únicas.

El aseo ni qué decir, los cocineros tenían puestos sus guantes y fueron muy cuidadosos con cada uno de los pedidos.

Realmente cualquier persona que tenga la oportunidad de visitarlos podrá confirmar que esas empanadas son todo un manjar. En el tiempo que estuve conversando con Rita y Dani pude comprobar la cantidad de personas que llegan ansiosas por su empanada.

Usted puede agregarle repollo si desea. (MAYELA LOPEZ)

Más delicias

En este lugar también puede encontrar otras opciones gastronómicas como patacones, papitas, enyucados, doraditas, nachos, entre otros. Le puedo garantizar que de ese lugar usted sale lleno.

El horario para visitarlos es de 4 de la tarde a 1 de la madrugada y puede buscarlos en sus redes sociales como Empanadas Rey.