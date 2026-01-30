Flashback: así es el restaurante retro que conquista por su nostalgia y sabor

En San Rafael Arriba de Desamparados se encuentra Flashback, un restaurante con temática retro que busca transportar a sus visitantes a las décadas de los años 80 y 90.

Desde el primer vistazo, el lugar remite a esa época gracias a su rótulo, cuya tipografía recuerda a la película Volver al Futuro, un detalle pensado para generar familiaridad inmediata con el concepto.

Según explicó Erick Gómez, creador de la idea y propietario del restaurante, el objetivo siempre fue “traer al presente algo del pasado” aprovechando su experiencia en el área industrial y el conocimiento técnico que le permitió desarrollar cada pieza del lugar.

La decoración interior del restaurante está marcada por vehículos, teléfonos y objetos retro. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Una ambientación hecha a mano

Al ingresar al restaurante, los visitantes se encuentran con una decoración retro cuidadosamente diseñada. Hay una panel Volkswagen antiguo, desde donde usted ordena, sillas con forma de vespa, servilleteros decorados con imágenes de programas de televisión clásicos, vehículos antiguos de juguete, teléfonos de época y dispensadores de bebidas con forma de surtidor de gasolina.

Uno de los aspectos más llamativos es que el propietario fue quien construyó y armó cada elemento, convirtiendo el espacio en una auténtica obra artesanal.

El local que hoy ocupa el restaurante era anteriormente un pequeño establecimiento de comida para llevar, sin decoración ni mobiliario.

Esta estructura fue tomada de una vespa real. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

En el sitio también puede encontrar carritos de juguete antiguos. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“Era un lugar de comida para llevar, no había decoración ni sillas ni mesas, por lo que inicié el concepto de Flashback construyendo sobre el local viejo, uno nuevo”, mencionó Erick.

Un proceso de construcción poco convencional

El proyecto se desarrolló de manera progresiva. El local original se mantuvo mientras el nuevo espacio crecía hacia los lados y hacia la parte trasera, hasta transformarse por completo.

“Este local empezó de atrás para adelante”, detalló.

El primer paso fue la instalación del piso de cuadros blancos y negros, seguido por las paredes y el cielo raso. Las sillas se diseñaron a partir de una vespa real que sirvió como modelo, cuyos moldes fueron elaborados por el propio artista.

Actualmente la vespa fue recortada para estar pegada en la pared y ser parte de la decoración, así como un vocho.

Las hamburguesas y los milkshakes son los productos estrella del menú de Flashback. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Muchos llegan en búsqueda de los famosos milkshakes. (Marianella González/Marianella González)

“Todo lo hice yo con mis manos. Tuve que conseguir los teléfonos, que fueran todos iguales, desarmarlos y pintarlos. Las lámparas son focos de motos, que los pinté y los desarmé y también hice los servilleteros”, mencionó Erick.

Gastronomía de estilo americano

Además de la experiencia visual, Flashback ofrece una propuesta culinaria basada en la gastronomía americana, donde las hamburguesas y los milkshakes se posicionan como los productos estrella. El menú incluye hamburguesas, nuggets de pollo, sándwiches, bobashakes y milkshakes.

Durante la visita, destaca el menú infantil, servido en una caja con forma de automóvil clásico, acompañado de papas fritas.

El combo para niños vale 4.000 colones, mientras que las hamburguesas tienen precios que comienzan desde los 5.000 colones.

“El secreto es la comida, es algo en lo que nos hemos enfocado mucho, pues las personas conocen el lugar y les puede gustar, pero para volver tienen que haber quedado satisfechos con nuestros sabores”, explicó el dueño.

Un espacio para compartir recuerdos

El restaurante ha logrado atraer a familias, parejas y grupos de amigos que buscan una experiencia distinta. Visitantes llegan desde diferentes zonas, motivados por la propuesta temática y el ambiente nostálgico.

“Vienen amigos, familias y parejas desde lugares lejanos como Las Juntas de Abangares, desde Acosta, Heredia, Cartago o Puriscal”, expresó Gómez.

Erick Gómez es el artista detrás de este proyecto. (Marianella González/Marianella González)

Para Erick, uno de los mayores valores del proyecto es evocar una época en la que la convivencia giraba en torno a la televisión, la música y las conversaciones presenciales.

“Todo lo que hay en el local está pensado en cosas que vivimos quienes tenemos 50 años: lo que se vio en televisión, los vehículos y elementos que hoy son retro o clásicos, como las motos, los carros antiguos, la música, la decoración y las series de los años 80”, indicó Gómez.

Flashback se ubica al costado sur de la plaza de deportes de San Rafael Arriba de Desamparados y también puede encontrarlos en Waze con ese nombre.

El horario es de lunes a sábado de 12:30 p.m. a 9 p.m.