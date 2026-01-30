Restaurantes de Costa Rica

Flashback: así es el restaurante retro que conquista por su nostalgia y sabor

Flashback es un restaurante de temática retro que fusiona la nostalgia visual con la gastronomía de estilo americano

Por Yerlin Gómez Izaguirre

En San Rafael Arriba de Desamparados se encuentra Flashback, un restaurante con temática retro que busca transportar a sus visitantes a las décadas de los años 80 y 90.








