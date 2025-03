Deléitese con pizzas de cantonés, churrasco y hasta mariscos en un mismo lugar

Si usted es de los que no se puede resistir a la combinación de sabores y anda buscando un lugar para disfrutar de platos únicos, le traemos una muy buena opción. Se trata de un restaurante ubicado en Heredia, que lo sorprenderá con pizzas hechas con cantonés, churrasco y hasta mariscos para deleitar su paladar.

El restaurante Jade lo puede encontrar en San Miguel de Heredia, el cual cautiva a quienes lo visitan mediante una experiencia culinaria única, combinando lo mejor de la comida asiática, cortes de carne, comidas rápidas, deliciosas pizzas y hasta ciertos platillos mexicanos como los famosos tacos de birria.

LEA MÁS: Disfrute de un pintito prensado y un buen café bajo la sombra de un majestuoso árbol

Grettel Balmaceda deleita a sus clientes con diferentes sabores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El restaurante nació en setiembre del 2018. Yo me crie en un restaurante, mi papá (Pedro Balmaceda) es nicaragüense, pero él se crio con chinos desde los 14 años. Él empezó a trabajar con chinos en Nicaragua, y debido a la guerra, decidió venirse a Costa Rica y fue uno de los primeros que abrieron un restaurante chino en Heredia centro”, nos contó Grettel Balmaceda, la dueña de este proyecto.

Grettel mencionó que, a pesar de las dificultades económicas, su papá logró traerse a su familia para que le ayudaran con el negocio. Esa experiencia marcó a Grettel y a otros miembros de la familia, quienes adoptaron la idea de superación y es gracias a eso que hoy, ella es dueña de su propio restaurante, así que el talento lo trae en la sangre.

Aunque ella no estudió cocina, aprendió de su papá y siempre está dispuesta a ponerse las botas, ya sea para entregar pedidos, atender a los clientes o, de vez en cuando, meter las manos en la cocina.

La pizzanés sí lleva el arroz, además de los otros ingredientes del cantonés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Exparticipante de Nace una estrella encontró más que consuelo en las pupusas y cumplió su sueño

Su negocio inició en el 2018, pero fue durante la pandemia cuando junto a su primo, que era el pizzero en ese momento, surgió la idea de crear algo innovador que cautivara tanto la atención como el paladar de quienes se acercaran, y fue así como nació la pizzanés (pizza de cantonés), una receta que con solo el nombre llama la atención.

“La pizzanés lleva una salsa secreta como base, arroz cantonés completo, queso mozzarella, tocineta, papa frita, se mete al horno, se saca, se parte y se baña con otra salsa secreta y lleva cebollín fresco”, nos contó Balmaceda.

No se quede sin probar sus deliciosas hamburguesas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La joven nos contó que muchas personas que llegan a probar sus sabores quedan sorprendidos, pues no imaginan que sabe tan rico, incluso algunos preguntan si lleva solo las carnes y luego descubren que también lleva arroz.

LEA MÁS: El estadio Nacional estará repleto de los más fiebres de las motos en los X-Knights

Al llegar al restaurante, descubrimos una variedad de pizzas artesanales, como la Rodeo, que combina salsa barbacoa, pollo, jamón, tocineta, aros de cebolla y queso. Otra de las más populares es la Gamba, que lleva una salsa secreta, mariscos salteados, champiñones, cebolla morada y queso mozzarella.

El cantonés no se queda atrás y sabe muy diferente al tradicional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para los amantes de la carne, la Churrasquita es una opción irresistible, con lomo de res, chimichurri argentino, chile morrón, cebolla morada y mozzarella. Y si lo que busca es algo dulce, puede optar por una pizza con chocolate, dulce de leche o crema pastelera, según su gusto.

Los precios varían según el tamaño y el sabor, con opciones que van desde los 7.950 colones por una pizzanés mediana hasta los 10.350 colones por una churrasquita grande. Además de estas innovadoras propuestas, también cuentan con recetas tradicionales con nombres muy originales.

LEA MÁS: Tica vive un gran sueño al colaborar con el famoso Jay Wheeler

José Ernesto Guadamuz cuida cada detalle en la elaboración de las pizzas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El restaurante se ubica en San Miguel de Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El menú de este lugar es muy amplio y los caracteriza el amor con el que preparan cada plato, por lo que grandes y pequeños se deleitan con las numerosas opciones. De hecho, mientras estábamos en el restaurante, llegaron dos estudiantes y se fueron muy satisfechos con la famosa pizza de cantonés, la cual no se pudieron terminar porque llena bastante.

La probé

Yo no me iba a quedar con las ganas de probarla y desde el primer bocado quedé verdaderamente fascinada, el sabor es realmente único, y bueno, les cuento que la mediana aunque trae ocho pedazos, es bastante, entre dos personas no logramos terminarla.

Grettel también nos trajo cantonés y una hamburguesa rodeo. Les puedo asegurar que cada uno de sus platillos tiene un toque especial y que va a quedar encantado.

Puede buscarlo en redes sociales como restaurante Jade y el horario es de lunes a domingo de 11 a.m., a 10 p.m.

Adriana Jiménez le va a brindar una atención excepcional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)