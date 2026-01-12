De panadera a reina de los almuerzos: La mujer que conquistó Desamparados con su cuchara casera

Jeimy Hernández se ganaba la vida como panadera, pero una situación inesperada le cambió el rumbo por completo y la llevó a vender almuerzos, dando vida a la hoy conocida soda Donde Gaby, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados.

El negocio se ubica 125 metros al norte del colegio Joaquín Gutiérrez Mangel y también puede encontrarse fácilmente en Waze.

“A mí siempre me ha gustado mucho la cocina y cuando se vino la situación de pandemia, un cliente que me compraba pan me dijo que no sabía qué hacer porque todo estaba cerrado. Es una persona mayor y sola, entonces yo le propuse venderle almuerzos”, nos contó Jeimy.

Jeimy Hernández transformó una venta inesperada en el comienzo de su propio negocio. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

El impulso que nació en casa

Al ver que su cliente quedó satisfecho con la comida, Jeimy decidió continuar con la idea desde su casa.

Hace ya cinco años, junto con sus hijos, se encargaron de realizar envíos, lo que permitió que el proyecto familiar comenzara a crecer, en una modalidad que aún mantienen.

“En 2020 empezamos desde la casa a raíz de la pandemia y en 2021 salimos a la calle a lo que es el local para el público, y ya tenemos cuatro años aquí”, mencionó.

El sabor de la comida casera se convirtió en su principal fortaleza y hoy tanto los almuerzos como los desayunos figuran entre los más buscados de la zona.

Los casados son su especialidad. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“Empecé sola con mis hijos y entre nosotros ahí íbamos y poco a poco las cosas se han ido dando”, detalló la empresaria.

Apoyo en familia y atención cercana

Actualmente, Oldemar Cerdas, pareja de Jeimy, también forma parte fundamental del negocio y se ha convertido en un apoyo clave para el desarrollo del proyecto.

“Él y mis hijos me han apoyado y siempre han estado ahí”, agregó.

Durante mi visita, fue evidente la cercanía con los clientes y la atención personalizada que caracteriza al lugar.

“La carne en salsa es lo que más buscan, porque siempre hay pollo y carne, pero siempre tenemos variedad de platillos, todos los días varía el menú”, mencionó Jeimy.

El menú diario ofrece opciones variadas y precios accesibles para los visitantes. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Variedad, precios accesibles y sabor tradicional

El día que visité la soda había opciones como carne en salsa, frijoles tiernos con costilla de cerdo, chuleta en barbacoa, canelones con pollo, olla de carne y arroz con pollo, entre otros.

Yo no me iba a ir sin probar sus platillos, así que opté por un casado que incluía arroz, frijoles, carne en salsa, puré de papa y ensalada verde. Los clientes pueden armar su plato tipo buffet, e incluye refresco natural.

El sabor casero se mantiene, todo es recién hecho y la atención destaca. Al inicio era Jeimy quien cocinaba, pero gracias a la buena recepción del público, ahora cuenta con una cocinera y ella se enfoca más en la parte administrativa.

La soda se caracteriza por su buen servicio al cliente. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los almuerzos van desde los 2.750 colones y los desayunos desde los 2.000 colones. El horario es de lunes a viernes de 6 a.m. a 4 p.m., y sábados de 6 a.m. a 3 p.m.

“Desde las 6 a. m., arrancamos con pintito recién hecho, empanaditas, enyucados, y todo es del día”, indicó.

También pude notar que, si usted busca gallo pinto en horas de la tarde, también lo puede encontrar. De hecho, un cliente lo pidió con huevos fritos cerca de las 3 p.m., lo que demuestra la variedad y flexibilidad del menú.

La soda Donde Gaby se ubica en San Rafael Arriba de Desamparados. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Jeimy atiende a sus clientes con mucho amor. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Mucho más que solo almuerzos

Aunque en la zona hay varias sodas, para Hernández la diferencia está en el servicio al cliente, la eficiencia y el trabajo en familia.

“Nos hemos esforzado en familia y eso nos hace diferentes. Es una satisfacción el poder servir; me siento contenta de saber que hay clientes que vienen y nos buscan y que les gusta lo que nosotros ofrecemos”, recalcó.

Mi experiencia finalizó con una cajeta tipo churchill y, además, en soda Donde Gaby también se pueden encontrar helados, refrescos gaseosos y comida rápida.

Usted puede hacer sus pedidos al número 8741-6329.

Si anda antojado, ya sabe dónde puede ir. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Historias como la de Jeimy demuestran que, con constancia, apoyo familiar y un producto bien hecho, es posible salir adelante.

Su soda no solo se ha convertido en un punto para comer bien, sino también en un ejemplo, y hoy se sostiene gracias al esfuerzo, la disciplina y el compromiso de ofrecer comida casera de calidad.