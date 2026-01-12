Restaurantes de Costa Rica

De panadera a reina de los almuerzos: La mujer que conquistó Desamparados con su cuchara casera

Soda Donde Gaby es un éxito en San Rafael Arriba, donde el sabor casero y los precios conquistan a cualquiera

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Jeimy Hernández se ganaba la vida como panadera, pero una situación inesperada le cambió el rumbo por completo y la llevó a vender almuerzos, dando vida a la hoy conocida soda Donde Gaby, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados.








