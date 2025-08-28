Restaurantes de Costa Rica

Colombiano tuvo que volver a su país para traer un helado que es una tentación en Heredia

El hombre perfeccionó su receta y ahora su helado conquista a los heredianos

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Macondo
Macondo (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MacondoHeladeríaBarva de Heredia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.