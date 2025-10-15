Restaurantes de Costa Rica

Cevichería Los Cartagos: el negocio que empezó en un cuarto y terminó tomando casi toda la casa

El negocio familiar empezó durante la pandemia y es parada obligatoria para quienes aman el buen ceviche

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Cevichería Los Cartagos lo espera con los mejores ceviches de Cartago.
Cevichería Los Cartagos lo espera con los mejores ceviches de Cartago. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)







