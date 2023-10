Floricienta cultivó un gran jardín amarillo en Parque Viva

Blusas amarillas, zapatos amarillos, pulseras amarillas, vestidos amarillos, diademas amarillas... ¿Era un requisito llevar este color al concierto de Floricienta en Costa Rica?

La respuesta es no. Tampoco lo eran las enaguas largas combinadas con Converse, ni las medias de colores con tenis, ni los vestidos azules; sin embargo, así fue como lució, en su gran mayoría, el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva, la noche del sábado 7 de octubre.

Pasaron 20 años para que Flor Bertotti, protagonista de Floricienta, la famosa telenovela argentina, visitara Costa Rica. Y aunque dos décadas parecen bastante, tomando en cuenta que la producción se estrenó en 2004, la historia de la niñera cantante que estaba enamorada de su jefe caló en toda una generación de costarricenses que coreaba cada una de sus canciones y que llenó el anfiteatro.

Flor Bertotti, mejor conocida como Floricienta, salió al escenario a eso de las 8 p. m. (Jorge Navarro para La Nación)

El show arrancó puntual a las 8 p. m., cuando la intérprete argentina apareció, en medio de un grupo de bailarines vestidos con sacos dorados y cargando unas maletas, para cantar Arriba las ilusiones, entre serpentinas de colores y muchos gritos.

“Estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí porque les voy a contar algo: cuando fuimos de gira por Latinoamérica, hace 20 años, no vinimos aquí y ahora yo tenía mucho miedo porque me preguntaba si querían que viniera. Así que para mí es una felicidad enorme verlos esta noche. Vamos a cantar todas esas canciones que ustedes se saben... Los voy a trasladar a su infancia”, dijo con una enorme sonrisa.

Y Flor fue una mujer de palabra, pues luego de su intervención comenzó a cantar Hay un cuento, uno de los afamados temas de la telenovela, que actualmente se encuentra en la plataforma de streaming HBO Max.

La cantante, quien llegó a suelo tico tras presentarse en Guatemala, El Salvador y República Dominicana, continuó el espectáculo con temas como Hola, ¿qué tal?, Miles de gotas y ¿Por qué? –una de sus canciones más famosas–.

LEA MÁS: Fátima Pinto y Los Placharanga abrirán concierto de protagonista de ‘Floricienta’

Posteriormente, la carismática artista, quien se cambió de ropa unas 10 veces, hizo una pausa para piropear a Costa Rica.

“Les digo algo: hace unos años vine de vacaciones a su país. Debo decirles que tienen una comida riquísima y unas playas hermosas”, afirmó mientras el público le pedía que probara el gallo pinto.

Floricienta, la de siempre

A pesar de que los años han pasado y la moda, la música y las personas han cambiado, Flor presentó un espectáculo que, por aproximadamente hora y media, trasladó al público al 2004.

También hay que darle el mérito a sus fanáticos, quienes, sin pensarlo dos veces, revivieron aquella época. Hubo quienes se colocaron enaguas largas y coloridas que lucieron con Converse. No faltaron quienes optaron por usar medias de colores con tenis, o vestidos combinados con jacket de mezclilla, tal y como lo hacía la protagonista en la telenovela.

Es que para este tipo de shows, el público siempre quiere estar a la altura.

De hecho, hubo muchas seguidoras de la artista que llegaron al sitio con vestido azul, haciendo alusión a Mi vestido azul, uno de los temas más famosos de la telenovela. Y Flor lo notó.

“Se agotó la tela azul en Costa Rica”, bromeó la cantante antes de interpretar el tema, uno de los más coreados de la velada.

Luego fue el turno de Mi enorme dragón y Así será, otras dos populares baladas de la telenovela que provocaron gran sentimiento entre sus seguidores.

La euforia en Parque Viva era tal, que Flor tuvo que detener un momento el show para consolar a una fan.

Flor Bertotti no se cansó de agradecerle al público tico por ir a ver su concierto a Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)

“Te me vas a deshidratar, mi amor. Dejá de llorar”, le dijo a la chica, quien se encontraba en los primeros asientos del anfiteatro.

El momento más esperado de la noche llegó luego de una breve pausa, cuando la intérprete salió a escena con un largo vestido amarillo. Los gritos eufóricos confirmaban lo que vendría a continuación.

Flores amarillas comenzó a sonar, mientras ramos de girasoles y de flores plásticas en ese color se movían de un lado al otro en todo el anfiteatro. El momento se completó con la voz de la intérprete, quien caminaba y bailaba por todo el escenario cantando el icónico tema.

“Espero que hayan vuelto a ser niños”, dijo después.

Quizá lo más llamativo del espectáculo de Floricienta fue el tipo de público que la acompañó durante la velada. Por el tipo de show, podía parecer que iba a ser un concierto en el que habría muchos niños pero no; más bien llegaron muchos fans (en su gran mayoría mujeres) quienes para el 2004, cuando se estrenó la producción, podían estar en su adolescencia y nunca perdieron la esperanza de ver el espectáculo de la argentina en territorio nacional.

Kikiriki, Pobres los ricos, Cosas que odio de vos y A bailar continuaron en el concierto de la cantante, quien actualmente tiene 40 años.

“Gracias, de corazón. No pensé que iba a vivir una fiesta como esta. Este es el último de una serie de shows y me voy muy feliz”, aseguró.

Flor Bertotti dio vida a Floricienta hace 20 años, en el 2004. Ahora realiza una gira para cantar todos los temas que se popularizaron en aquel entonces en la telenovela. (Jorge Navarro para La Nación)

Antes de despedirse, Flor le pidió una foto a sus fans quienes sonrieron a lo lejos para salir en el retrato. Luego cantó Tic Tac y finalizó el espectáculo con el tema All You Need Is Love.

A diferencia de muchos artistas que visitan el país, Flor no prometió volver, sin embargo, la argentina no se cansó de agradecer y expresar la alegría que sentía de, por fin, estar frente a sus seguidores ticos, esos que se tomaron el tiempo para preparar su colorida ropa y sus peinados con flores, y demostrar que 20 años no han sido suficientes para olvidar a uno de esos personajes icónicos que marcaron su adolescencia: Floricienta.

Muchas flores amarillas

Las gemelas Ana Elena y Ana Laura Orozco Najera tenían 20 años de esperar este concierto. Ellas nunca perdieron la esperanza y la noche de este 7 de octubre cumplieron el sueño.

Rosa Ordeñana lució una jacket de mezclilla hecha para la ocasión, la cual complementó con flores en su cabello y un vestido amarillo. (Jorge Navarro para La Nación)

Carlos Esquivel y Joe, "el creativo", llenaron de girasoles sus camisas para ver a Floricienta en Costa Rica.

Los ramos de flores amarillos se podían ver en todo el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)