Vacaciones de 15 días: Desde patinar en hielo hasta una aventura pirata

Llegaron las vacaciones de medio año y con ellas muchas actividades divertidas para entretener a los más pequeños de la casa y, ¿por qué no? también a los más grandes.

En estos días de descanso escolar, muchos niños y niñas se quedan en casa con sus familias. No hay playa, no hay piscinas, pero eso no quiere decir que la diversión no esté entre sus planes.

En la exhibición 'Da Vinci, Il Genio', los niños aprenderán sobre la historia de este gran artista italiano. (Cortesía/Facebook)

LEA MÁS: ¿De vacaciones en casa? Le recomendamos estos clásicos del cine para ver en familia

A continuación, les presentamos algunas actividades que ofrecerán diferentes centros comerciales en el país.

Hay de todo...desde patinar en una pista de hielo hasta saltar en inflables gigantes. También disfrute de espacios para colorear, escuchar cuentacuentos, ver películas y participar en talleres.

Lincoln Plaza Copiado!

Dirección: Moravia, Los Colegios.

Cuentacuentos y pintacaritas: El 15 y 16 de julio haga de la cara los más chicos un lienzo. Además, habrá oportunidad para tomarse fotos con personajes especiales.

Avenida Escazú Copiado!

Dirección: San Rafael de Escazú, Trejos Montealegre.

Trampolín gigante de planetas: Estará disponible en la Plaza 101. El horario entre semana es de 2 a 7 p. m. Los sábados y domingos estará abierto de 11 a 7 p. m.

Circuitos de Strider Adventure Zone: Esta actividad se realizará el 8 y 9 de julio a partir de las 11 a. m., en la Plaza 205.

Arte y manualidades: Se ofrecerán clases interactivas y talleres de arte y manualidades en la Plaza 205, los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio.

Art Floor: Los niños podrán pintar a su gusto en la Plaza 101, los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio.

Carrera Strider Race: Será el 16 de julio sobre la avenida del centro comercial.

Adopción de perros: Las familias podrán ir a buscar a un nuevo miembro el sábado 22.

Para los fiebres de los juegos de video, en Multiplaza Escazú hay una Zona Gaming especial. (Cortesía/Facebook)

Escazú Village Copiado!

Dirección: San Rafael de Escazú, Trejos Montealegre.

Patio de juegos: Todos los sábados y domingos hasta el 16 de julio, estará disponible un patio de juegos estilo feria con máquinas tipo arcade. Para utilizar los juegos solo debe de presentar una factura de compras por un mínimo de ¢10.000 hecha en el centro comercial.

Estación de golosinas: Sabrosas palomitas de maíz, granizados y algodones de azúcar se podrán canjear con la presentación de una factura de compras por un mínimo ¢5.000 en el centro comercial.

Inflables: Todos los sábados, hasta el 15 de julio, los niños podrán disfrutar de los inflables de manera gratuita.

Cine al aire libre: Se proyectarán películas como Lluvia de hamburguesas, Frozen, Wall-E y Marley y yo los días 2, 19 y 23 de julio.

Terrazas Lindora Copiado!

Dirección: Radial de Lindora

Mundo Mario Bros: Talleres de Mario Bros, pintacaritas, photo booth con Mario y estación con pantallas para jugar Mario Kart. Todo esto espera a los niños el 7, 8 y 9 de julio.

La Sirenita y Transformes: Habrá talleres, pintacaritas y photo booth con La Sirenita y los Transformes. Estas actividades serán 14, 15 y 16 de julio.

Experiencia Barbie: El 30 de julio, como parte de la emoción por la nueva película de Barbie, habrá una experiencia con los personajes de este mundo mágico.

Gracias a la exposición 'Vida de bichos', insectos gigantes tomaron el Paseo de las Flores. (Cortesía/Facebook)

Paseo de las Flores Copiado!

Dirección: Heredia.

Vida de bichos: Es una exhibición de figuras animatrónicas de insectos en gran tamaño. Está disponible hasta el 23 de julio. Las familias podrán apreciar animales como saltamontes, arañas, mariposas y mariquitas. La exposición es inmersiva y cada figura posee movimientos. La muestra es gratuita. El horario es de 11 a. m. a 7 p. m.

Mall Oxygeno Copiado!

Dirección: Heredia.

Rebotá Piratas: La nueva atracción para los chicos está llena de inflables inspirados en una aventura pirata.

Estará disponible hasta el 24 de julio, en horario de 11 a. m. a 7 p. m. La entrada vale ¢5.000.

Da Vinci Il Genio: La exposición inmersiva lleva a los visitantes a conocer las obras de arte más importantes de Leonardo Da Vinci, pero también a saber más sobre sus otras facetas.

Está disponible hasta el 16 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m. Las visitas se realizarán en grupos de 40 personas cada 15 minutos. Las entradas están a la venta en el sitio passline.com y también en la boletería del lugar.

Expedición: Es una atracción de aventura que presenta tres actividades: escalada de pared, Roll Glider (una especie de canopy) y parque de cuerdas con puentes colgantes. Hay diferentes precios para quienes deseen hacer una o varias actividades.

Multiplaza Escazú Copiado!

Dirección: Escazú

Pista de hielo: Las familias podrán disfrutar de una sesión de patinaje sobre hielo, en una gran pista que se montó en el centro comercial (Plaza Simán). Estará disponible hasta el 24 de julio. El horario es de 12 m. a 9 p. m.

Entre saltos en inflables y mucha adrenalina, disfrute en el Mall Oxígeno una aventura de piratas. (Cortesía/Facebook)

Playground de Antonio: Disponible hasta el 16 de julio en Plaza Tukis. Los niños se divertirán en un play de juegos.

Arenero gigante: Está ubicado en Plaza Starbucks. Disfrútelo hasta el 31 de julio con horario de 10 a. m. a 9 p. m.

Zona Gaming: Especial para los amantes de los juegos de video. Está ubicada frente a la Librería Internacional, en horario de 12 m. a 6 p. m. Estará abierta al público hasta el 12 de julio.

Multiplaza Curridabat Copiado!

Dirección: Curridabat.

Mega Fun Zone Playground: Un área de juegos gigante con varias atracciones para entretener a los niños. Estará hasta el 30 de julio. Abierto de 10 a. m. a 9 p. m.