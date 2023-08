Con videoarte y ‘performance’, el MADC presentará cuatro exhibiciones de arte contemporáneo

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) llenará sus salas con las nuevas exhibiciones Mesoámerica: Tierra de Huellas, ARCA, Destejar la Memoria e Intemperie, las cuales caben en las categorías del videoarte, performance, archivo y arte contemporáneo.

Estas obras cuentan con la participación de más de 50 artistas y podrán visitarse de manera simultánea en las distintas salas del Museo.

Su inauguración será el jueves 17 de agosto de manera gratuita y abierta al público, a partir de las 5 p. m. en las instalaciones del MADC, en San José.

A continuación le contamos de qué tratan las nuevas obras del Museo:

Mesoámerica: Tierra de Huellas Copiado!

La muestra Mesoámerica: Tierra de Huellas exhibe algunas huellas del arte contemporáneo en el territorio, la naturaleza y la cultura mesoamericana a lo largo del tiempo.

Además, esta muestra viene de una investigación curatorial de más de 50 artistas mesoamericanos, con temáticas como la migración, el mercado de trabajo, el narcotráfico, la trata de personas, la discriminación y la desigualdad.

Esta instalación, bajo la curaduría de Luis Fernando Quirós e Illimani de los Andes, estará disponible en la Sala 1 del MADC, hasta el 24 de febrero del 2024.

'Mesoamérica: Tierra de Huellas' reúne la experiencia de más de 50 artistas mesoamericanos en temas como migración, narcotráfico, trata de personas, discriminación y desigualdad. Foto: Alexander Chaves Gould

Archivo ARCA Copiado!

ARCA es un archivo del artista Rolando Castellón Alegrí, en el que se expone una serie de reflexiones y diálogos sobre las diversas etapas del quehacer artístico de Castellón. Estará disponible en la Sala 1.1 del Museo, hasta el 24 de febrero del 2024.

Esta exhibición reúne distintos elementos artísticos, tales como obras propias de Castellón o de otras personas, libros, catálogos, fotografías, objetos, correspondencia, documentación diversa, anotaciones dispersas, bocetos y más.

“ARCA me traslada a un inicio como curador del MADC y me permite compartir con el público mi archivo personal y proceso educativo. Además, me permite exponer obras de artistas que he venido coleccionando como un objetivo de colaboración mutua y de conocimiento a estudiantes, personas interesadas y artistas emergentes” indicó el artista.

La exhibición ARCA lleva como nombre las siglas del autor Rolando Castellón Alegrí, quien expone parte de su colección recolectada desde su juventud. Foto: Auditoria del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

Destejer la memoria Copiado!

La exhibición Destejer la memoria, curada por Pancho López, estará disponible hasta el 4 de noviembre en las salas 2, 3 y 4 del MADC.

Esta exposición refleja una revisión retrospectiva de dos décadas de la artista salvadoreña Alexia Miranda, con elementos como el videoarte y el tejido, que la convierten en un espacio de juego y encuentro.

Para el curador, esta obra pone “en valor un cuerpo de obra que no había sido compilado en una muestra individual, para que se reconozca su quehacer”; así como también le da reconocimiento al arte del performance.

'Destejar la Memoria' utilizará videoarte, 'performance' y tejido para reflejar dos décadas de la artista salvadoreña Alexia Miranda. Foto: Cortesía de Alexia Miranda para el MADC

Intemperie Copiado!

La instalación Intemperie, de la artista uruguaya Raquel Lejtreger, trata el tema de los efectos del cambio climático, desastres y conflictos en la vida cotidiana de las personas.

Estas obras están basadas en 15 años de trabajo de personas que han sido afectadas por las inundaciones; por lo que se rescatan sus patrimonios, historias, expectativas, proyectos y sueños con elementos como objetos, fotos y documentos.

Esta exhibición fue realizada por primera vez en Montevideo, Uruguay, en el 2009. A partir de ahí se exhibió en países como Austria, China y Costa Rica. En nuestro país estará disponible hasta el 14 de octubre, en la sala Tanque del MADC.