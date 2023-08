De la caña se hace el guaro... y del guaro salen unos helados de rollo extremadamente deliciosos

Hay quienes buscan en un helado desconectarse de la realidad, liberar estrés y que le cambie el ánimo, en medio de un día difícil, por eso una heladería se propuso hacer uno con un ingrediente muy particular que lo enfriará y calentará a la vez.

Se trata de la heladería Mr. S, en San Pedro, que inventó un helado con Cacique para que los amantes del guaro puedan disfrutarlo de una manera diferente, sin que llegue a emborracharlos. Se consigue en dos sabores: frutos rojos y maracuyá.

Esta heladería abrió sus puertas en Tibás, pero desde hace cinco años se ubican en las inmediaciones de la UCR, frente a la Biblioteca Carlos Monge o más fácil: cerca de las paradas de los taxis.

Combinaciones. — En Mr. S tienen más de 30 combinaciones disponibles para preparar los helados, sin embargo, si alguna persona llega con un pedido especial, se le puede preparar, al usar la base neutra.

En Mr. S hacen cada helado desde cero, con una técnica tailandesa. Su dueña, doña Victoria Peña, comentó que hace unos años llevó un curso para aprender a hacer helados y primero comenzó haciendo de palillo, pero quería trascender y por eso y gracias a la Internet encontró esta técnica.

“Helados de rollo no había en el país y poco a poco vimos que debíamos ofrecerle a la gente. Todo el proceso inició desde cero, mi colaboradora Yorleny Núñez y yo fuimos viendo cómo se hacían, la mezcla de los ingredientes y a prueba y error lo logramos y ya vimos que estábamos listas para ofrecerlo a la gente.

“Todo este proceso nos llevó un par de meses y al inicio la gente se preguntaba qué era, porque veían las planchas y pensaban que eran crepas. También hacemos helado de palillo, pero lo buscan más los trabajadores universitarios”, destacó.

Los helados se preparan desde cero, con una base neutra y se le agregan distintos ingredientes. Al final se decoran con toppins. (Rafael Pacheco Granados)

A petición del público

El helado con Cacique vio la luz hace dos meses, es el más reciente en la lista de todos los que tienen y ya ofrecían helados con otros licores, como tequila, vino tinto, de cerveza y hasta con whisky.

Se puede mezclar con frutos rojos o con maracuyá y se le puede colocar dos toppings, por un precio de ¢2.600.

“A la gente le gusta mucho el helado con licor, pero nos preguntaban cuándo los hacíamos con Cacique y ha tenido muy buena aceptación.

“Algunas personas lo veían como muy escándaloso, decían que era echarlo a perder, pero otras personas lo ven curioso”, dijo.

De la mezcla se sacan cinco rollitos, los cuales se acompañan con dos toppins. (Rafael Pacheco Granados)

“La gran duda de la gente es si se les subirá el Cacique más de la cuenta, pero es un ingrediente más y logramos que se mezclara bien con los frutos rojos y el maracuyá y uno de los toppins más buscados son las gomitas.

“Al igual que con los demás sabores, comenzamos a hacer pruebas y vimos que en estos dos sabores era en donde quedaba más rico el Cacique.

“Difícilmente la gente lo prueba y se van disgustada, porque saben sabrosos, pero es importante que tengan claro que el Cacique es un ingrediente más, no es que lo va a embriagar, no es Cacique con helado”, afirmó Peña.

La heladería Mr. S se ubica en San Pedro, en los alrededores de la UCR y abren de lunes a domingo. (Rafael Pacheco Granados)

La técnica

Mr. S se especializa en los helados de rollo. Para prepararlos utilizan una base neutra y a ella se le agregan los distintos sabores. Todos los ingredientes se incorporan en una plancha fría, se mezclan y poco a poco se va creando el helado.

Luego, de la mezcla se hacen cinco rollitos, se colocan en un recipiente y se agregan los acompañamientos o toppins con los que el cliente pide su helado. Los toppins pueden ser frutas, gelatina o chocolates.

Una de las cosas que más llama la atención es ver cómo se preparan los helados en “vivo”. Se pueden hacer también con agua, leche de coco o soya, para quienes tienen algún tipo de alergia y a esta mezcla se le puede agregar frutas y hasta galletas.

El helado de Cacique se puede hacer con frutos rojos o maracuyá. (Rafael Pacheco Granados)

El jueves anterior, Saylheng Li y Reyner Araya fueron a la heladería por primera vez, porque vieron videos en redes sociales y quisieron vivir la experiencia.

Ambos amigos estudian Filología española en la UCR y aunque habían visto el negocio, no tenían conocimiento de que eran helados de rollo.

“Yo había visto el local, pero no sabía de qué trataba. Entonces quisimos venir y probar un helado con galleta óreo”, dijo Reyner, mientras que su amiga grababa con el teléfono el procedimiento.

Mr. S abre todos los días. De lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. Sábado, de 11 a.m. a 6 p.m. y domingo de 11 a.m. a 5:30 p.m. y se puede cancelar por sinpe móvil al 8923-1294, efectivo o tarjeta.