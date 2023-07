Red Hot Chili Peppers en Costa Rica: Saldrán a la venta nuevas entradas

¡Buenas noticias para aquellos que se quedaron sin entradas para el concierto de Red Hot Chili Peppers (RHCP) en Costa Rica! La producción del espectáculo anunció que este viernes 14 de julio saldrán a la venta más boletos.

Se pondrán a disposición un total 6.000 entradas adicionales a partir de las 11 a. m. en el sitio www.eticket.cr.

“Luego de lograr el sold out en la primera semana de ventas del concierto de Red Hot Chili Peppers en Costa Rica, tanto SD Concerts como la banda, trabajaron en una serie de elementos para asegurar que miles de seguidores que no lograron comprar una entrada para este concierto, tuvieran una nueva oportunidad”, aseguró la producción en un comunicado de prensa.

El de octubre será el tercer concierto de Red Hot Chili Peppers en Costa Rica. Las entradas se habían agotado hace semanas. (Facebook)

Las entradas que estarán a la venta son:

Súper Fan: ¢82.600.

Gramilla VIP: ¢49.600.

Balcón este: ¢53.000.

Las producciones discográficas que tienen a los RHCP de viaje por el mundo son Unilmited Love y Return of the Dream Canteen, que se publicaron en abril y octubre del 2022, respectivamente.

La gira, titulada Global Stadium Tour, es la primera que realiza la agrupación en cinco años. También es la primera después de 15 años con el guitarrista John Frusciante, quien se reincorporó a la banda en el 2019.

El recorrido internacional comenzó a finales de marzo y principios de abril con presentaciones en ciudades de Estados Unidos, como Las Vegas.

La banda ya ha tocado en Costa Rica en dos ocasiones anteriores. La primera fue el 2 de octubre de 2002 en el estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia. La segunda vez fue el 12 de setiembre de 2011 en el Estadio Nacional.

En setiembre del 2011, las afueras del Estadio Nacional se llenaron de fans de Red Hot Chili Peppers, cuando se presentaron por segunda ocasión en nuestro país. Foto: Archivo.

Como dato curioso, durante el concierto en Heredia, hubo una fuerte lluvia que creó un lodazal que incomodó a los fanáticos. En el Nacional, la banda interpretó temas como Can’t Stop, Tell Me Baby, Under the Bridge, Goodbye Hooray y Universally Speaking.