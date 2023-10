Red Hot Chili Peppers en Costa Rica: recordemos el barrial en el Rosabal y sus conciertazos del 2002 y 2011

Como un “Woodstock a la tica”, así definió el periodista de La Nación el primer concierto que dio la banda Red Hot Chili Peppers en Costa Rica. Esa noche del 2 de octubre del 2002, el estadio Eladio Rosabal Cordero de Heredia se convirtió en un completo barrial debido a las fuertes lluvias que hubo el día del show de los californianos en nuestro país.

Para la segunda visita de los estadounidenses a suelo tico, que fue en el Estadio Nacional en La Sabana, la crónica afirmó que la banda hizo sacudir al recinto de La Sabana. Tal encuentro musical fue el 13 de setiembre del 2011.

Flea, Anthony Kiedis y Chad Smith, dieron un gran concierto como los Red Hot Chili Peppers en su primera presentación en Costa Rica. Esa vez tocaron en Heredia. Foto: Archivo.

Los recuerdos son en su mayoría gratos, excepto por aquellos que salieron llenos de barro casi hasta las rodillas, pero de que vivieron un gran concierto no hay duda.

Red Hot Chili Peppers en Heredia en el 2002

En el 2002 fue la insistencia del bajista Flea la que convenció a los Chili Peppers de tocar en Costa Rica. ¡Gracias!

Durante todo ese día llovió, pero las nubes cedieron por la noche, apenas para que la agrupación diera un concierto memorable.

“Adentro, la gramilla había sido cubierta con una manta especial, pero fue insuficiente para contener al barro. Afortunadamente, el público rockero no arruga la cara ante esas pequeñeces y terminó por aceptar con una sonrisa que sus zapatos se hundieran en el... ¿zacate?”, reseñó el encargado de realizar la crónica del concierto.

Las emociones se vivieron al máximo en el primer concierto de los Red Hot Chili Peppers en Costa Rica, que fue en el 2002. Foto: Archivo.

Los teloneros en esa ocasión fueron los nacionales de Evolución.

“A las 8:30 p. m. las luces bajaron y el griterío se desbordó del recinto. Primero John Frusciante y Chad Smith; luego el querido Flea y por último Anthony Kiedis: los Red Hot Chili Peppers por fin estaban en un escenario tico.

”By The Way fue su tema de arranque y marcó la pauta de su repertorio, el cual se centró en los éxitos de los discos grabados en la última década. Dejaron de lado su etapa ochentera” se lee en la nota de La Nación.

La lista de canciones siguió con éxitos como Scar Tissue , Around The World , Otherside, Suck My Kiss, Universally Speaking, Don’t Forget Me, The Zephyr Song, Higher Ground, Behind the Sun, Breaking the Girl y todo el material del One Hot Minute.

En el 2011 el Estadio Nacional fue el testigo del segundo concierto de Red Hot Chili Peppers en Costa Rica. (Archivo)

“Californication subió los coros de la masa y la preparó para el punto más alto del concierto: Give It Away. Las palabras se quedan cortas para explicar la vibra que imperó durante esa canción, con los Peppers ceñidos en tarima y el público chapoteando abajo”, así cerró la crónica del espectáculo.

La segunda vez, los Red Hot Chili Peppers en el Estadio Nacional

“Red Hot Chili Peppers hizo cantar a gritos al Estadio Nacional”, fue el título elegido por La Nación para explicar las emociones del segundo concierto de la banda en Costa Rica.

Esa vez llovió también en la noche, aunque mucho menos que 10 años atrás.

Decenas de fans aguardaron varias horas para entrar al Estadio Nacional para el segundo concierto en Costa Rica de Red Hot Chili Peppers en el 2011. Foto: Archivo.

Tanto el vocalista Anthony Kiedis, como el bajista Flea, saludaron al público tico en español, lo que hizo que los fans gritaran y vitorearan al máximo.

El repertorio que presentaron contó con temas como Monarchy of Roses, Can’t Stop, The Adventures of Rain, Dance Maggie y Otherside.