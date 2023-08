CNCO: Llegó el momento del adiós y Costa Rica despedirá al grupo en concierto

El tiempo de estar juntos llegó a su final; los cuatro integrantes de la boyband CNCO dirán adiós a su faceta como grupo. Christopher Vélez, Eric Brian, Richard Camacho y Zabdiel de Jesús tomarán caminos por separado, aunque siempre se llevarán unos a otros, y a sus fans, en sus corazones.

La separación de los intérpretes de éxitos como Reguetón lento, Se vuelve loca y Hey DJ, llegó en buenos términos. Todos sabían que ya era el momento de emprender en solitario sus propios proyectos y, con la madurez que dan los años, los jóvenes artistas tomaron la difícil decisión de decir adiós como CNCO, la banda que empezaron juntos -con Joel Pimentel como quinto integrante- en el 2015, luego de ser los ganadores del reality show La Banda.

En la actualidad, CNCO está formado por Zabdiel de Jesús, Chris Vélez, Richard Camacho y Eric Brian. (Cortesía)

Las despedidas no son fáciles, así que los chicos de CNCO decidieron que en lugar de ser algo pesado o doloroso, su adiós fuera toda una fiesta, por eso idearon una gira internacional para cantarles por última vez a sus CNCOwners, el fandom de la banda que los ha acompañado desde sus primeras canciones.

Costa Rica, uno de los primeros países en recibirlos cuando empezaron su carrera, no podía quedar por fuera de los conciertos, así que CNCO y sus seguidores ticos tendrán la oportunidad de despedirse con un concierto que presentarán los artistas el sábado 26 de agosto, en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima.

En entrevista con La Nación, Zabdiel comentó lo agradecidos que se sienten con el amor que les han brindado los costarricenses y también explicó las razones de la separación.

-¿Cómo se sienten por regresar a nuestro país con este concierto?

-Es una mezcla de emociones, ya que hace rato no pasábamos por Costa Rica y es un país que nos gusta y nos agrada muchísimo. A mí en lo personal me recuerda mucho a Puerto Rico, pues siempre me he sentido como en casa. Estamos ansiosos por ir, pero, por otro lado, es pensar que es la última vez que vamos a ir juntos.

-¿A qué se debió la decisión de separarse?

-Porque ya llevamos mucho tiempo dando candela juntos. Sentíamos que era el momento de empezar a explorar cada uno sus posibilidades, de expresar lo que hemos aprendido en el grupo. Era el momento perfecto de empezar a soñar de manera individual, de ahí nació esa idea, por eso empezamos a crear esto de Nuestra última cita, que es nuestra forma de despedirnos de la gente que nos sigue.

-Al anunciarse su despedida, ¿cómo han percibido ustedes el sentimiento de quienes los han acompañado en estos años?

-Hay mucha nostalgia, también en nuestros familiares. Hay mucha nostalgia dentro del proyecto, pero creo que dentro de todo la gente lo ha recibido muy bien. Cuando empiecen a salir las cosas que hemos trabajado, cuando empecemos a crecer como individuos, va a ser una etapa muy bonita. Lo que pasa es que al principio los cambios son difíciles, dan como vértigo, uno se asusta, pero va a ser una etapa muy bonita.

-¿Qué repaso hacen de su carrera? ¿Qué es lo que más atesoran o guardan con cariño?

-Hay muchos recuerdos. En lo personal recuerdo cuando fuimos al Coliseo, en Puerto Rico, que es el venue más importante del país, para mí haber estado en ese escenario y que fue sold out, fue muy especial. Si le preguntas a Christopher fue cuando fuimos por primera vez a Ecuador. También cuando fuimos a Viña del Mar o a Japón, donde vimos gente que no hablaba español aprendiendo el idioma con nuestras canciones.

-¿Y para usted profesionalmente?

-Imagínate, me ha cambiado totalmente la vida. Yo nunca había salido de Puerto Rico hasta que entré al grupo y empezamos a viajar. Conocí de otras culturas, aprendí más sobre lo que pasaba en la música, empecé a encariñarme con crear y estar en el escenario. Me hizo descubrir mi propósito.

-¿Qué significan los CNCOwners que los han querido tanto?

-Siempre lo he hablado con los muchachos, pero también con las personas que nos rodean, es muy loco porque son uno de los fandom más leales. Siempre han estado pendientes de lo que hacemos, si vamos a un país nos esperan en el aeropuerto. Han sido un fandom muy cariñoso y muy especial, algo que yo creo que no se ve mucho. Han sido nuestro refugio en nuestra carrera, son muy especiales realmente.

-¿Cómo se imaginan el día después del último concierto?

-De seguro habrá mucha incertidumbre porque uno no tiene una bolita mágica para saber qué va a pasar. Pero sí podemos decir que estamos trabajando, a nosotros nos apasiona esto de la música, es nuestro propósito. Lo hemos hablado, vamos a seguir dándole y a seguir trabajando, ahora más.

-¿Qué es lo que más disfrutan de estar juntos?

-La vibra. En el grupo somos muy jodedores, como decimos en Puerto Rico, nos gusta vacilar mucho, hacer chistes. La vibra entre nosotros es lo que más apreciamos y seguro es de lo que más vamos a extrañar. Tenemos una relación como una familia, hay mucha confianza.

En marzo del 2018, como parte de la gira 'Más allá', CNCO enloqueció el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva. (Mayela López)

-¿Cómo será el concierto en Costa Rica?

-Va a ser una noche especial. Estamos muy ansiosos porque sabemos que será la última vez en Costa Rica y las veces que hemos ido han sido especiales. Vamos a dejarlo todo en el escenario porque es la última vez. De nuestra parte tenemos coreografías y visuales nuevos, será una noche de fiesta pero a la vez quizás va a tener un poco de nostalgia.

Sobre el show

Las entradas para este espectáculo están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢60.000 (Golden Circle), ¢45.000 (Zona 400 Central), ¢43.000 (Zona 400), ¢40.000 (Zona 500 Central), ¢37.000 (Zona 500) y ¢18.000 (gramilla).

Las puertas del recinto abrirán a las 3 p.m. y el acceso estará habilitado para todo público; sin embargo, los menores de 12 años deberán estar acompañados de un adulto.

Durante todo el evento, se ofrecerá venta de comidas y bebidas, con variedad de food trucks para todos los gustos.