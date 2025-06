Xbox sorprendió a sus jugadores con uno de los eventos más esperados del año.

El Xbox Games Showcase 2025, uno de los eventos más esperados del año, sorprendió a sus seguidores con una serie de sorpresas.

Empezamos con Microsoft y ASUS, que presentaron las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X, las cuales saldrán al mercado a finales de año.

Con estos dispositivos, los usuarios podrán jugar títulos de Xbox, Steam y Battle.net.

En cuanto a los juegos, se anunció que Call of Duty: Black Ops 7 viene ambientado en 2035 y con una mezcla de guerra psicológica y tecnología.

Final Fantasy XVI sonó entre las novedades. (SQUARE ENIX/SQUARE ENIX)

Además, llegarán segundas partes que muchos esperaban con ansias: The Outer Worlds 2 y Grounded 2.

Ninja Gaiden 4 regresó para los que aman los combates, y Gears of War: Reloaded (una versión del clásico) sale el 26 de agosto.

Además, Clockwork Revolution mostró avances de su jugabilidad, y Keeper, el nuevo título de Double Fine, llevará a los jugadores por una isla surrealista habitada por un faro caminante.

Final Fantasy XVI fue una de las sorpresas, pues ya está disponible en Xbox Series X|S y PC. También se lanzó una demo jugable de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 para quienes reserven el juego o estén suscritos a Game Pass Ultimate.

En el evento se habló tanto de juegos como novedades.

Por medio de esta actividad, nuevos estudios se dieron a conocer y destacaron juegos como: Persona 4 Revival, Invincible VS, Beast of Reincarnation y At Fate’s End.

Otras novedades incluyen Aniimo, un RPG de colección de criaturas; Aphelion, una aventura espacial; y Mudang: Two Hearts, un juego de acción táctica ambientado en una Corea reunificada.

Entre las secuelas, se mostraron Planet of Lana II, High on Life 2 y Super Meat Boy 3D, que lleva al icónico personaje al entorno tridimensional por primera vez.

Las actualizaciones tampoco se quedaron por fuera: Fallout 76 tendrá pesca con “Gone Fission”; The Elder Scrolls Online revivirá al culto de los gusanos; e Indiana Jones and the Great Circle estrenará su primer DLC, “Order of the Giants”, el 4 de setiembre.

Además, viene una nueva expansión para Age of Mythology: Retold con dioses japoneses, llamada “Heavenly Spear”.

Para el cierre, Phil Spencer reveló que Xbox celebrará sus 25 años en 2026 y ya calientan motores con títulos como Fable, un nuevo Forza, Gears of War: E-Day y el regreso de “un clásico que nos ha acompañado desde el principio”.

Obsidian presentó el especial “The Outer Worlds 2 & Grounded 2 Direct”, en el que ofrecieron un adelanto ampliado de ambos títulos. Grounded 2 se lanzará el 29 de julio en Game Preview y Steam Early Access.