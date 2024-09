Xbox Game Pass reveló sus próximos juegos y se viene controversia, ¡pero no de la buena!

Xbox Game Pass inició este mes de setiembre, como es costumbre, anunciando los juegos que estarían llegando al servicio de suscripción. Y si bien, para nadie es un secreto que la primera tanda no suele traer los mejores juegos, este mes podría ser el más flojo del año.

Pero como a caballo regalado no se le ve colmillo, esta es la primera tanda de cinco juegos que llegan a Game Pass en setiembre.

Xbox Game Pass ha venido flojo estos últimos meses con sus nuevos juegos. Crédito: Xbox Wire.

Comenzando con que desde el 3 de setiembre está disponible Star Trucker.

De los cinco juegos para nosotros este es el más interesante, pues se trata de un simulador de conducción, en el que vamos a tomar el volante de un camión impulsado por cohetes, para llevar paquetes y cargas de un lado del universo a otro.

El 4 setiembre se estrena Age of Mythology: Retold.

En este juego de estrategia, de los mismos creadores de Age of Empires, vamos a tener que guiar a la humanidad a través de su historia, en una era que enfrenta a los dioses, los monstruos y los humanos.

Mientras que este jueves 5 de setiembre llega Expeditions: A MudRunner Game, un juego sobre manejar carros todo terreno mientras exploran la naturaleza.

Para los amantes de la adrenalina, el 11 de setiembre se incluye Riders Republic, un multijugador en línea en el que van a poder explorar un mundo abierto utilizando bicicletas, esquís, tablas de snowboard y hasta un traje para volar.

Por último, a partir del 17 de setiembre van a poder jugar Train Sim World 5, uno de los simuladores de trenes más realistas del mercado. La idea es que diseñen sus propias líneas para manejar una variedad de trenes a través de diferentes escenarios.

¿Qué se va?

A partir del 15 de setiembre salen del servicio FIFA 23 y Payday 3, así como los juegos de estrategia Slime Rancher 2 y Ashes of Singularity: Escalation; el de peleas, SpiderHeck y el de carreras, You Suck At Parking.

Eso sí, los juegos se mantienen hasta el 15 con un 20% de descuento por si quieren aprovechar para comprarlos.

Recuerden que a partir de este mes de setiembre, los precios de Game Pass van a cambiar. De forma resumida, la versión Core va a quedar en 10 dólares mensuales (5.300 colones); la versión estándar sube a 15 dólares (8.000 colones); mientras que Ultimate quedaría en 20 dólares al mes (10.600 colones).