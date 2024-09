Setiembre viene cargado de juegos con EA Sports FC 25, UFL y mucho más

Setiembre está aquí y junto con él vienen los meses más movidos del año cuando hablamos de estrenos de videojuegos. Y es que la mayoría de compañías se esperan a los últimos meses del año para hacer sus lanzamientos más grandes.

Setiembre enfrenta a algunos de los juegos más grandes del año, entre ellos EA Sports FC, UFL y NBA 2K. Crédito: UFL, EA y 2K.

Este mes de setiembre no es la excepción, y trae consigo el regreso de franquicias gigantescas como EA Sports FC, NBA 2K y The Legend of Zelda, así como uno que otro juego no tan conocido, que pronto podrían dar mucho de qué hablar.

Estos son ocho juegos que no se pueden perder este mes de setiembre:

Por ejemplo, el pasado 3 de setiembre fue el lanzamiento de Harry Potter: Quidditch Champions en PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

En este van a jugar quidditch, el popular deporte del mundo mágico de Harry Potter, en modo carrera. Se podrán jugar la Copa del Mundo, partidos en solitario o en cooperativo con hasta tres amigos.

Harry Potter: Quidditch Champions es la nueva apuesta por llegar el mágico mundo de Harry Potter a los videojuegos. Foto: Steam.

El 6 llegó Astro Bot, el nuevo grande de PlayStation 5.

Este juego es la secuela de Astro’s Playroom y en él van a controlar un simpático robot mientras exploran seis galaxias para rescatar a su tripulación perdida.

El 6 de setiembre también apareció en todas las consolas y PC NBA 2K25, el nuevo juego de basquetbol.

Similar a otros juegos de este estilo, van a poder escoger entre todos los equipos de la NBA para jugar partidos, así como crear su propio equipo en Modo Carrera.

Este lunes 9 de setiembre, se estrena Warhammer 40,000: Space Marine 2 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y computadoras.

No es el juego más conocido de la lista, pero tiene el potencial para ser uno de los más grandes del año. Este juego está basado en los juegos de mesa, Warhammer 40.000, y es brutal.

Pueden jugar solo o con hasta dos amigos y van a tener que hacer frente a oleadas de enemigos, utilizando cualquier arma que esté a su alcance.

El 12 de setiembre llega UFL, la competencia de EA Sports FC, a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

A diferencia de otros juegos, en UFL no existen clubes reales como tal, lo que cada jugador escoge es una serie de futbolistas, para armar su propio equipo y competir contra otros jugadores en línea.

UFL viene a captar a los jugadores que están cansados de los juegos de fútbol de siempre. Foto: Marca.

El 17 se estrena The Plucky Squire en PS5, Xbox X|S, Switch y PC.

Este juego de acción y aventura combina un mundo en 2D con el 3D, mientras se embarcan en una aventura salida de un cuento de hadas. Este juego es nuestra recomendación para el mes.

Saltando al 26 de setiembre, tenemos The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que llega de manera exclusiva a Nintendo Switch.

En este juego, controlan por primera vez a la Princesa Zelda, quien ahora será la encargada de salvar a la humanidad, luego de que una especie de extrañas grietas interdimensionales desaparecen a Link, el personaje principal de la franquicia.

Por último, el 27 llega a todas las plataformas y consolas el que quizás sea el juego más esperado del mes, EA Sports FC 25.

Entre los nuevos cambios están el modo de juego Rush, en el que pueden crear equipos de cinco con hasta tres amigos; además, se introdujo la liga femenina en el Modo Carrera, y los jugadores van a poder recrear y cambiar la historia de figuras históricas como Andrea Pirlo o Thierry Henry en el modo Modo Carrera y Manager.

Jude Bellingham será la portada de EA SPORTS FC 25. Foto: EA Sports.

Otros estrenos

3 de setiembre: The Casting of Frank Stone (PS5, Xbox Series X|S y PC) y Star Trucker (PC).

4 de setiembre: Age of Mythology: Retold (Xbox X|S y PC).

5 de setiembre: What the Car? (PC) y Gimmick! 2 (Nintendo Switch y PC).

6 de setiembre: Ace Attorney Colección de Investigaciones (PS4, Xbox One, Switch y PC).

12 de setiembre: Lollipop Chainsaw RePop (PS5, Xbox X|S, Switch y PC).

13 de setiembre: Funko Fusion (PS5, PS4, Xbox X|S, Switch y PC).

17 de setiembre: Final Fantasy 16 (PC) y Star Wars Jedi: Survivor (PS4 y Xbox One).

19 de setiembre: God of War: Ragnarök (PC) y Dead Rising Deluxe Remaster (PS5, Xbox Series X y PC).

24 de setiembre: Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5|4, Xbox One, Series X|S, Switch y PC).

26 de setiembre: Worms Armagedón: Edición de Aniversario (PS5|4, Xbox One, Series X|S, Switch y PC).