Gamescom 2024 nos dejó con nuevos juegos, trailers y sorpresas

Gamescom 2024 podrá pasar desapercibido para todos aquellos que no sean fanáticos de los videojuegos pero, para los gamers de cepa, es un verdadero festín cargado de juegos y anuncios.

Este evento se celebra año con año en Europa y siempre trae consigo una que otra sorpresa. Esta edición no fue la excepción y si por alguna razón no se pudieron echar las más de dos horas que duró el evento, estos fueron los anuncios más importantes que se hicieron en su show de apertura.

Gamescom 2024 fue un verdadero festín de juegos, anuncios y sorpresas.

El evento comenzó con un bombazo - - que en realidad era un secreto a voces - - y fue la presentación oficial de Borderlands 4, la siguiente entrega en la sumamente popular saga de juegos de ciencia ficción.

De la trama no se revelaron mayores detalles fuera de que una vez más los jugadores vamos a asumir el papel de un legendario cazador de tesoros, en una búsqueda por un legendario secreto alienígena, en lo que parecer ser una nueva nueva dimensión.

Borderlands 4 aún está en desarrollo y se estaría estrenando hasta el próximo año. Si bien no se confirmó para qué plataformas va a estar disponible, lo más probable es que esté en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El segundo gran anuncio fue que dieron más detalles sobre la historia de Call of Duty: Black Ops 6, uno de los juegos de acción más esperados para este 2024.

En un video de más de 6 minutos, le dieron a los fiebres una pincelada de las misiones, la jugabilidad y las nuevas armas.

Este juego va a estar ambientado a principios de la década de 1990 y se va a centrar en la Guerra del Golfo y las consecuencias de la Guerra Fría.

Por otro lado, se reveló la fecha de lanzamiento del tan esperado juego Indiana Jones y El Gran Círculo. Además, se reveló que no va a ser exclusivo de Xbox como se anunció en un inicio.

En este juego de acción en primera persona, ambientado entre la primera y tercera película, Indy debe viajar a los Himalayas para descubrir la verdad de uno de los mayores misterios de la historia y evitar que caiga en las manos equivocadas.

Indiana Jones y El Gran Círculo se estrena este 9 de diciembre en Xbox Series X|S y la versión de PlayStation 5 estaría llegando en algún momento del 2025.

Para los amantes del terror, se anunció Dying Light: The Beast, un nuevo juego en la franquicia que mezcla un mundo lleno de zombies y parkour: Dying Light.

No se revelaron muchos detalles de la trama, fuera de que va a ser un juego de mundo abierto, con más de 20 horas de contenido nuevo y que Kyle Crane, el protagonista del primer juego, va a regresar como personaje jugable.

Dying Light: The Beast aún no tiene fecha de lanzamiento.

Por último pero no menos importante, se mostró un nuevo avance del muy esperado Dragon Ball Sparking! Zero.

Este juego va a contar una vez más las aventuras de Gokú y los Caballeros Z, desde la serie original, hasta las películas y temporadas más reciente. La diferencia es que viene con un estilo de animación que parece sacado de la serie.

Dragon Ball Sparking! Zero se estrena este 11 de octubre.

Otros anuncios

Entre los anuncio más pequeños están Mafia: The Old Country, un nuevo juego en la popular franquicia de mundo abierto y disparos en tercera persona y Secret Level, una serie para Amazon Prime, en la que se van a contar las historias de varios videojuegos.

Se anunciaron nuevos juegos: Little Nightmares 3, Age of Mythology: Retold, Monument Valley 3, King of Meat y más.

También se presentaron traílers de los juegos: Civilization VII, Dune: Awakening, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 y más.