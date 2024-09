PS Plus: el siniestro Doki Doki Literature Club llega gratis en octubre

PS Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, tiene un escalofriante mes de octubre por delante, con algunos de los juegos más terroríficos de los últimos años llegando de manera gratuita al servicio.

PS Plus no se guardó nada para este Halloween e incluyó Doki Doki Literature Club, uno de los juegos de terror más infravalorados de los últimos años. Foto: Team Salvato.

A partir de este 1 de octubre, todos los que estén suscritos a PS Plus van a poder descargar de manera gratuita el siniestro Doki Doki Literature Club, el terrorífico Dead Space 1 y el juego de peleas, WWE 2K24.

Con Doki Doki Literature Club no se dejen engañar por su tierno aspecto, en este juego nada es lo que parece.

Ustedes controlan a un enamoradizo estudiante que se une a un club de literatura para conquistar a una chica. Con cada poema que escriben y decisión que toman, poco a poco se van revelando los horrores del romance.

Por su parte, Dead Space es uno de los juegos de terror más aclamados de los últimos años.

En él debe sobrevivir a las criaturas y horrores que acechan una nave minera que se mueve por lo más profundo del espacio.

Por último WWE 2K24, como su nombre lo dice, ese el juego oficial de la lucha libre y en él, van a tener acceso a todos los luchadores de la WWE para enfrentarse en combates y coronarse los campeones del ring.

Por si fuera poco, PlayStation adelantó que el aclamado The Last of Us Parte 1 llega a PS Plus este jueves 26 de setiembre, para todos los miembros de PlayStation Plus Extra y Deluxe.

Además, los juegos clásicos Dino Crisis y Blood Omen: Legacy of Kain, se unirían a PS Plus Premium a finales de año.

Como siempre, les recordamos que PlayStation Plus cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe.

El precio del Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).