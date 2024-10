PS Plus apostó por la nostalgia y llega con 14 juegos, incluidos varios de terror

PS Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, acaba de anunciar la nueva oleada de juegos que llegan a partir de este 15 de octubre a las categorías Extra y Premium.

Y si ustedes son gamers de antaño, hay uno que otro juego retro que de seguro van a reconocer. Desde terror y zombies, pasando por ciclismo y rompecabezas, en total son 14 juegos que no se va a querer perder.

PS Plus viene cargadito para este mes de octubre e incluye más de una joya que tienen que probar.

PlayStation 5

En PlayStation 5 el juego que lidera la lista es Return to Monkey Island (Regreso a Monkey Island), un juego de aventuras en el que van a tener que descifrar acertijos y rompecabezas, mientras exploran la alta mar y descubren el secreto de Monkey Island.

El otro juego que llega exclusivamente a PS5 es Overpass 2, un juego de carreras en el que van a tener que conducir carros todo terreno a través de desafiantes pistas.

PlayStation 5|4

El grueso de juegos llegan tanto a PlayStation 4 como PS5, comenzando con Dead Island 2, un juego de acción en primera persona, en el que van a tener que abrirse paso entre hordas de zombies y explorar una ciudad de Los Ángeles postapocalíptica.

Para los amantes del terror, también llega The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, un juego cinematográfico de terror en el que tienen que resolver el misterio del “Castillo del asesinato”.

Además, se incluyó el juego retro de PS1, Dino Crisis, un juego de terror en el que controlamos a Regina, una agente de un equipo de fuerzas especiales que se debe abrir paso a través de una base secreta del gobierno invadida por dinosaurios.

También llegan el de simulación, Two Point Campus; el de aventuras y plataformas, Gris; el simulador de extinción de incendios, The Squad; el retro de PS2, Siren y Tour de France 2023.

Además, PlayStation 4 llega Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands y R-Type Dimensions EX, así como The Last Clockwinder para PS VR2.

Como siempre, les recordamos que PlayStation Plus cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe.

El precio del Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).