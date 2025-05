¡PlayStation está en todas! Ya arrancaron las ofertas de Days of Play.

Days of Play ya llegó a PlayStation Store y una serie de juegos estarán disponibles con muy buenos descuentos por tiempo limitado.

“Days of Play se centra en celebrar a nuestros jugadores y los momentos de juego que hacen que formar parte de la comunidad PlayStation sea tan especial.

“Con un año emocionante por delante, repleto de nuevos lanzamientos de juegos, experiencias y logros, es un buen momento para descubrir las últimas actividades y promociones de PlayStation que hemos planeado para la celebración de este año”, explicó PlayStation a través de su blog oficial.

Entre los títulos que destacan están: Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen Bundle, WWE 2K25 Standard Edition, Astro Bot y The Last of Us Part II Remastered.

Para conocer la lista completa de juegos que estarán más baratos es necesario que verifique este enlace: store.playstation.com Aquí podrá encontrar los precios en descuento para Costa Rica.

Además de esto, hay otras celebraciones relacionadas a esta festividad, las cuales puede verificar en este sitio: blog.playstation.com

Los Días de Juego finalizarán el 11 de junio a las 23:59 p.m., hora de Costa Rica.