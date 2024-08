Concord, el nuevo grande de PlayStation, la está pasando muy mal, pero ¿cuál es la razón?

Concord era la nueva apuesta de PlayStation para cautivar a los amantes de los videojuegos. Y si bien todo apuntaba a que iba a ser un éxito, siendo considerado uno de los juegos más esperados del año, resulta que fue todo lo contrario.

Concord se hundió en las primeras horas tras su lanzamiento y pareciera que no puede salir a flote. Foto: PlayStation.blog.

Antes de seguir, Concord es un juego de disparos multijugador y en primera persona, en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en una batalla abierta por coronarse campeones, en diferentes modos de juego.

Y si bien no es un mal juego, porque no lo es, al parecer, no logró cautivar lo suficiente a los jugadores en PlayStation y computadoras.

Es importante aclarar que en el caso de PlayStation es difícil dar con una cifra exacta de jugadores actuales, ya que PlayStation suele mantenerlas en secreto.

En PC es otra historia.

Según cifras oficiales de Steam.db, un sitio web que rastrea y registra el número de jugadores de todos los juegos disponibles en Steam, al día de hoy, Concord no ha logrado superar los 1.000 jugadores simultáneos y, en este momento, hay menos de 200 personas jugándolo.

No queda de más decir que esas son pésimas noticias; en especial, si se compara con otros juegos estrellas de PlayStation, como Helldivers 2, que en este momento tiene 17.000 jugadores simultáneos y ha alcanzado un máximo de 459.000 jugadores.

Helldivers 2 ha sido uno de los juegos más exitoso de PlayStation en los últimos años. Foto: PlayStation.blog.

Quizás uno de los problemas del juego es que tiene un valor de $40 (unos 21.000 colones) y considerando que su competencia, es decir juegos como Apex Legends, Marvel Rivals y Overwatch son gratuitos, es poco llamativo para los jugadores comprar un juego si tienen opciones igual de buenas, pero gratis.

Ahora, ¿qué podría llegar a suceder?

Hay varias opciones, una de ellas es que PlayStation podría ofrecer el juego de manera gratuita por algunos fines de semana, para intentar enganchar a los jugadores.

También, podría incluirlo dentro del servicio de suscripción, PlayStation Plus, en un intento por subir los números.

Y quizás la decisión más extrema sea relanzar Concord como un juego gratuito, pero solo el tiempo dirá que decisión toman.