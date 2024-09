Así se ve la PS5 Pro, ¿vale la pena?

PlayStation oficialmente reveló su siguiente consola, la tan esperada y hablada PlayStation 5 Pro. Durante un evento que duró unos 9 minutos, se dedicaron a hablar detalladamente de todos los aspectos que hacen de la PS5 Pro la consola más potente del mercado.

Acá se la dejamos para que se le haga la boca agua:

PS5 Pro supera a cualquier otra consola en el mercado. Foto: PlayStation.

El PS5 Pro es mejor en todos los aspectos que el PS5 regular. Las imágenes son más fluidas, los elementos más detallados y en general, mucho más veloz que cualquier otra consola existente.

“Con el PS5 Pro queremos darle a los desarrolladores los gráficos que ellos quieren y a los jugadores el rendimiento que a ellos les gusta. Es por eso que el PS5 Pro mejoró en tres aspectos”, explicó Mark Cerny, la principal mente detrás del PS5.

Solo para conocedores

En resumen, las tres áreas que se mejoraron son:

El GPU, que sirve para procesar los gráficos y los videos, haciendo que los juegos corran de mejor manera. Ahora es un 45% más rápido.

Segundo, se mejoró el sistema de Trazado de Rayos (Ray Tracing) para que sea hasta tres veces más rápido, haciendo las imágenes lo más realistas posibles.

Y tercero, se utilizó la Inteligencia Artificial (IA) para crear algo llamado “Superresolución espectral de PlayStation”, que lo que hace es utilizar la IA para analizar cada uno de los pixeles de un juego, para mejorarlos y que así la imagen sea lo mejor posible.

PS5 Pro viene con tres cambios que la hacen muy superior a su antecesora, la PlayStation 5 regular. Foto: PlayStation.

Por si fuera poco, mostraron algunos de sus juegos más emblemáticos corriendo en un PS5 Pro. Entre ellos estaban The Last of Us 2, Gran Turismo 7 y Stellar Blade y, sin mentir, nunca antes se habían visto tan bien.

¿Lo vale?

Ahora, la pregunta del millón es, ¿vale la pena?

Y la respuesta es: depende.

Si ustedes son jugadores casuales, es decir, que tienen un PlayStation para jugar EA Sports FC o jugar una que otra cosilla de vez en cuando, entonces no, no vale la pena.

Pero, si ustedes son de los que les gusta aprovechar al máximo los aspectos técnicos de una consola y tienen televisores y pantallas que les permitan disfrutar al máximo el Ray Tracing y demás elementos que se agregaron.

En ese caso sí, vale muchísimo la pena.

Eso sí, les advertimos que la velocidad y el rendimiento tienen un precio bastante alto, y quienes quieran pasarse van a tener que desembolsar 700 dólares, que son unos 368 mil colones.

La PS5 Pro sale a la venta este 7 de noviembre en todo el mundo.