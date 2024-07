Epic Games tiene juegos populares con descuentos de hasta 87%

Epic Games, la tienda digital, no se quedó atrás y siguiendo los pasos de Steam y PlayStation, anunció sus Ofertas de Verano. A partir de este momento y hasta el 1 de agosto, van a tener varios juegos populares con descuentos que llegan hasta un 87%.

Epic Games dio por iniciada sus ofertas de Verano con descuentos en algunos de los juegos más populares.

Si no saben qué juegos escoger, no se preocupen que les seleccionamos los juegos que sí o sí tienen que comprar.

No pueden dejar pasar la oportunidad de comprar el increíble juego de acción y horror, Alan Wake 2 por 19.300 colones, con un descuento del 35%. Además, The Last of Us Parte 1 está en 21,800 colones con un descuento del 33%.

Ahora, si están buscando juegos un poco más accesibles, por menos de 10.000 colones puede comprar: Grand Theft Auto V que está en 5.000 colones, EA Sports FC 25 en 9.000 colones, Days Gone en 6.600 e It Takes Two por 8.800 colones.

Otras ofertas muy buenas son Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ambos con un 30% de descuento y Uncharted: Colección Legado de ladrones, que incluye los últimos dos juegos de la franquicia, con 50% de descuento.

Pero esta es solo una pincelada de las ofertas que tienen, les recomendamos revisar la tienda directamente desde el sitio web de Epic Games, para encontrar las que mejor se adapten a sus gustos y presupuestos.

