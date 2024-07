La industria de los videojuegos se fue a huelga y esto es lo que va a pasar con muchos juegos

La industria de los videojuegos, en específico los actores de los juegos, se lanzaron a las calles este 26 de julio.

El motivo es que están pidiendo mejores condiciones y protección en contra de la Inteligencia Artificial (IA), que está tomando a la industria por completo.

La industria de los videojuegos se fue a paro total, mientras los actores de voz y de captura logran acordar mejores condiciones laborales. Foto: AFP (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

En total se están manifestando más de 2.600 actores de doblaje y artistas de captura de movimiento, incluidos nombres de gigantes como Troy Baker (The Last of Us), Jennifer Hale (Mass Effect) y Matt Mercer (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), quienes están buscando mejores salarios y mejores medidas de seguridad y protecciones ante la IA generativa.

Y es que muchos estudios y desarrolladores de videojuegos, como Activision Blizzard (Call of Duty y World of Warcraft) y Riot Games (Valorant y League of Legends) están optado por utilizar esta tecnología para crear artes conceptuales y evitarse pagar los salarios de los actores, disminuyendo considerablemente los puestos de trabajo.

Call of Duty Black Ops 6 es uno de los juegos más esperados del año, pero sus desarrolladores podrían estar en problemas. Foto: Activision-Blizzard.

Quizás el ejemplo más claro es Ubisoft, los desarrolladores de Assassin’s Crees, que ha usado IA para escribir los diálogos de algunos de sus personajes no jugables (NPCs) y así ahorrarse un poco de tiempo.

Lo cual es lamentable, considerando que una de las críticas más fuertes hacia Ubisoft es que los diálogos de sus juegos son toscos, aburridos y repetitivos.

Un nuevo acuerdo

Por más de un año y medio, los miembros del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) se han mantenido en conversaciones con gigantes como Activision, Disney, Electronic Arts y Warner Bros. Games.

Lo que sucede es que el Acuerdo de Medios Interactivos, que es un convenio que protege a los actores y artistas de captura y que establece los puntos que las empresas deben cumplir al contratarlos, venció hace más de un año.

La Asociación de Actores (SAG-AFTRA ) dio el banderazo para paralizar por completo la industria de los videojuegos. Foto: SAG-AFTRA.

A lo largo de todo ese tiempo, ambas partes han intentado negociar un nuevo acuerdo que incluya, entre otras cosas, protección ante la IA, cuidados médicos en el set de grabación y los aumentos salariales.

Pero como no llegaron a un acuerdo, el SAG-AFTRA dio luz verde a la huelga y los actores tomaron las calles.

“Fin del juego, empresarios. La #HuelgaDeLosVideojuegos ha comenzado”, se lee en la publicación.

“Cuando estas compañías se pongan serias y ofrezcan un acuerdo que le permita a nuestros miembros vivir y trabajar, estaremos ahí, listos para negociar”, tiró en un comunicado Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA y quien el año pasado lideró la huelga de actores que paralizó a Hollywood por meses.

Fran Drescher ahora lidera el Sindicato de Actores, pero es mejor conocida por su papel de Fran Fine en la comedia La Niñera. Foto: AFP (CHRIS DELMAS/AFP)

Según un representante de las empresas de videojuegos, por el momento han avanzado en 24 de los 25 puntos que están pidiendo los actores y la oferta actual incluye “aumentos salariales históricos” y “protecciones significativas contra la IA”, como exigir “el consentimiento y la compensación justa” para los artistas.

La última vez que la industria se fue a huelga fue en 2016, cuando los actores estaban pidiendo un aumento en los salarios. Esa huelga duró un año entero y aún no se sabe si la actual va a durar lo mismo.

Paro total

Ahora, la gran pregunta que muchos pueden estar teniendo es: ¿Qué va a suceder con los juegos que estaban en desarrollo? Y la respuesta es: depende.

Por ejemplo, por contrato todos los juegos que estaban en producción antes del 25 de agosto de 2023, incluidos los juegos de servicio en vivo, no están sujetos a la huelga y su desarrollo sigue con normalidad.

Grand Theft Auto 6 es el juego más esperado por los fans y podría convertirse en uno de los más comprados de la historia. Foto: Rockstar Games.

En esta categoría entran juegos que están cerca de estrenarse, como Call of Duty: Black Ops 6 o Assassin’s Creed Shadows. Pero también incluye juegos que llevan tiempo en desarrollo como el tan esperado Grand Theft Auto 6.

Eso sí, los equipos detrás de juegos como Fortnite y Apex Legends podrían irse a huelga en 60 días - -que empezaron a contar a partir de este 26 de julio - - si así lo quisieran. Pero por el momento, es difícil saber exactamente cuáles juegos se van a ver afectados.